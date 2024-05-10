Компанию «Такси», владеюшую упавшим в петербургскую реку Мойку пассажирским автобусом, за последние 2,5 года штрафовали 23 раза. По данным пресс-службы судов Санкт-Петербурга, причиной для этого становилось «осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий лицензии».

«На общество были наложены штрафы на общую сумму 3 600 000 рублей» — сказано в сообщении.

По сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, владельцы компании зарегистрировали ее в 2007 году на территории Новой Москвы. На сайте общественного городского транспорта Санкт-Петербурга указано, что ООО «Такси» владеет автобусами, обслуживающими 11 маршрутов города.

Что известно о происшествии

Автобус с пассажирами упал в реку Мойка в Санкт-Петербурге днем 10 мая. По предварительным данным, которые приводит телеграм-канал Shot, водителю транспортного средства стало плохо за рулем, из-за чего он выехал на встречную полосу, снес несколько ограждений, зацепил две машины, и, сделав крюк, слетел в воду.

В результате ДТП три человека погибли на месте, четверо сейчас находятся в состоянии клинической смерти, еще двое — в тяжелом состоянии, пишет телеграм-канал Mash.

Следственный комитет России завел против компании-владельца автобуса уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.3 ст. 238 УК РФ). Водителя автобуса — 44-летнего Рахматшоха Курбонова — задержали, в отношении него возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух человек»), пишет телеграм-канал SHOT. Мужчине, который пока находится в больнице, грозит до пяти лет колонии.

По информации компании «Такси», автобус, упавший в реку, был исправен, перед его выходом на линию был проведен техосмотр, а водитель прошел необходимое медицинское освидетельствование.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что на месте происшествия работали полицейские, медики скоро помощи, сотрудники МЧС, администрации города и комитета по здравоохранению. «Пострадавшим оказывают оперативную помощь. Координацию осуществляю лично», — написал он в своем телеграм-канале.

Как пишет Mash, cпасательные работы на месте ДТП завершили около 15:30 мск, а утонувший автобус из реки достали спустя два часа.