Семья укушенной собакой девочки из Волгограда получит 30 тысяч рублей компенсации морального вреда от властей, в ХМАО ждут нашествия гнуса из-за снежной зимы, а жителей Закамска озадачило огромное облако дыма в небе. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Сотрудники ГУ МВД России по Ставропольскому краю выявили свыше 90 связанных с незаконной миграцией административных нарушений. Иностранцам-нарушителям и их работодателям выписаны десятки штрафов, а трое мигрантов выдворены за пределы страны на основании судебных решений, сообщил newstracker.ru.

Республика Удмуртия

Роспотребнадзор Удмуртии повысил контроль за питьевой водой. Из 75 взятых проб три оказались не соответствующими санитарно-гигиеническим нормам. Накануне, 10 апреля, республиканский Гидрометцентр сообщил о повышении уровня воды в реках на 10 см, а в Нылке и Адамке — на 30 см, пишет udm-info.ru.

Ростовская область

Жители Таганрога, по словам политолога Евгения Михайлова, спокойно ходят по улицам при звуках сирены экстренного оповещения об атаке беспилотников и «не особо реагируют». Эвакуация проводится в бюджетных организациях. «В целом, население города уверено, что все, что прилетает, будет непременно сбито», — подытожил Михайлов, которого цитирует rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

Жители Татарстана около 300 раз сообщали в полицию о продаже наркотиков в рамках республиканской акции «Сообщи, где торгуют смертью», которая проходила в регионе 18-29 марта. Более 30 сообщений были связаны с продажей наркотиков, 75 — с распространением контента о наркотиках в соцсетях, почти 200 — с лечением от наркотической зависимости, уточняет inkazan.ru.

Волгоградская область

Власти Волгограда выплатят 30 тысяч рублей компенсации морального вреда семье девочки, которую искусала собака на улице в Гумраке. Животное набросилось на ребенка во время прогулки. Пострадавшая получила рваную рану ноги, ей пришлось пройти курс инъекций для профилактики бешенства. Родители девочки обратились в суд, который и обязал мэрию компенсировать ущерб, сообщают novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

В 2023 году в Нижегородской области умерли 208 несовершеннолетних, но при этом снизилась младенческая смертность — до уровня 3,9 смерти на тысячу родившихся, сообщает newsnn.ru.

Свердловская область

На Урале стартовала вакцинация против клещевого энцефалита, для проведения которо в регион привезли 200 тысяч доз вацины. Бесплатно эту прививку могут сделать пенсионеры в возрасте старше 16 лет и несовершеннолетние. Вакцинация разрешена детям от 15 месяцев, уточняет tagilcity.ru.

Оренбургская область

Уровень воды в реке Урал в городской черте Оренбурга превысил рекордные 10 метров и продолжает расти, сообщает 56orb.ru. По данным издания, накануне вода прибывала со скоростью около 2 сантиметров в час.

Тюменская область

Рядом с торговым центром «Среда» в Тюмени подросток обстрелял прохожих из пневматического оружия, попав в шестилетнюю девочку. Госпитализация ей не понадобилась, о других пострадавших не сообщается, пишет nashgorod.ru.

Омская область

Таможенники омского аэропорта нашли в багаже у туристов нож и кастет. Те пояснили, что привезли оружие в качестве сувениров после отпуска в Таиланде, передает gorod55.ru. На таможне путешественникам объяснили, что для перевозки холодного оружия, к которому относятся найденные предметы, необходимо получить соответствующее разрешение. На нарушителей составлены административные протоколы.

Карелия

В карельском поселке Пяльма в любой момент может обрушиться здание детского сада, утверждает karelinform.ru. Местные жители рассказали, что кровля постройки протекает, а фасад уже начал обваливаться, и детсаду давно нужен капремонт внутри помещений. Местные жители регулярно направляют запросы по этому поводу властям, но те оправдывают бездействие нехваткой средств в бюджете.

Приморский край

Из-за теплой погоды в муниципальных образованиях Приморья введен высокий класс пожарной опасности, сообщает vostokmedia.com. Издание отмечает, что в регионе уже начались ландшафтные пожары, от которых страдают и люди, и животные. Глава края Олег Кожемяко объявил, что в связи с пожарами берет под личный контроль оказание помощи населению Шкотовского района.

Башкирия

Руководитель управления «Башкиравтодора» Александр Калинин получил штраф за то, что машина скорой помощи в январе 2024 года не смогла проехать по вызову во двор многоквартирного дома в селе Бакеево, сообщает mkset.ru.

Хабаровский край

Выдающиеся музыканты выступят на крупном международном музыкальном фестивале в Хабаровском крае, сообщает transsibinfo.com: в мероприятии примут участие знаменитые оперные вокалисты, участники молодежной оперной программы Большого театра, звезды молодежных симфонических оркестров и ансамбля «Солисты Москвы», удостоенного престижной премии «Грэмми».

Новосибирск

Новосибирские силовики раскрыли незаконную игорную деятельность в подпольном клубе с игровыми автоматами. При обыске были изъяты денежные средства, полученные в качестве прибыли от преступной деятельности, сообщил atas.info. Задержаны 11 человек — 32-летняя администратор и десять иностранцев. Пятеро из них отправлены в центр временного содержания для последущего выдворения из России. Организаторам подпольного казино грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Челябинская область

Гражданин Китая, приехавший работать в Россию, погиб в результате ЧП на одном из челябинских предприятий, сообщает kursdela.biz. По данным издания, мужчина работал на башенном кране и попал под удар балки, которая рухнула с высоты 50 метров. «Никаких шансов выжить у него не было», — пишет издание.

Хакасия

В одном из развлекательных заведений Абакана произошел конфликт между посетителями, переросший в стрельбу, сообщает newkhakasiya.online. По данным издания, 38-летний местный житель, имеющий судимость, начал стрелять из травматического пистолета и был задержан. На него завели уголовное дело о хулиганстве с применением оружия, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Задержанный признал вину и принес извинения за свои действия.

ХМАО

Эксперты предупредили жителей Ханты-Мансийского автономного округа об угрозе нашествия комаров и мошек, передает muksun.fm. В регионе в теплый сезон традиционно много гнуса, но в нынешнем году ситуация усугубилась из-за снежной зимы. В низинах, канавах и оврагах скопилась вода, создав благоприятную среду для размножения кровососущих насекомых, пояснили эксперты.

Белгородская область

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серьезных разрушениях в граничащих с Украиной районах. Сильнее других населенных пунктов, по его словам, пострадало село Козинка. Там на улице Мира почти не осталось ни одного целого частного дома, приводит слова губернатора bel.ru. Также в Козинке повреждены школа, многоквартирные дома и храм Иоанна Богослова.

Красноярский край

В ходе конфликта, возникшего в центре Красноярска рядом с баром Hood, была жестоко избита девушка, передает prmira.ru. По данным издания, сначала две девушки начали драться между собой, а потом к ним присоединился мужчина. Пострадавшую госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка с опросом очевидцев.

Пермский край

Жители Закамска опубликовали в социальных сетях фото огромного облака дыма, предположив, что оно возникло из-за крупного пожара. Однако, как пишет properm.ru со ссылкой на оперативные службы, дым появился «из-за проведения на заводе технологического процесса», который не представляет угрозу жизни и здоровью граждан.

Приморский край

Три года в колонии-поселении проведет 64-летний житель Приморья, который сбил пешехода и был признан виновным в нарушении правил дорожного движения. Приговор водителю вынес Лесозаводской районный суд Приморского края, уточнило zr.media. Пенсионер в ходе слушаний пытался доказать, что не мог избежать наезда на пешехода из-за объективных условий — темноты и отключенного светофора.