«Комплекс Герострата» и украинский след: что говорят в России о покушении на Фицо

Пока правоохранительные органы пытаются выяснить истинные мотивы человека, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, российские политики и чиновники высказывают различные точки зрения на этот инцидент. Некоторые из них предполагают, что за этим нападением могут стоять украинские спецслужбы. RTVI собрал заявления российских парламентариев о возможных причинах нападения на Роберта Фицо и пообщался с политологами, чтобы разобраться, что стоит за этим преступлением.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР)

Характерна реакция украинских пользователей Сети на это покушение. Диапазон чувств и мнений — от радости до злорадства. Поэтому здесь нельзя исключать сценарий покушения по политическим мотивам с элементами украинской тематики.

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина («Единая Россия»)

В данной ситуации, может, пока, естественно, это все на уровне гипотез, но прослеживается логика именно украинского следа. Дело в том, что никто из европейских лидеров сейчас не в безопасности вне зависимости от их позиции, потому что нужно понимать, что любые их действия, которые противоречат хотелкам «украинцев», теперь могут восприниматься как определенный карт-бланш на проявление в том числе политического насилия.

Это пытается сейчас отрицать некоторый ряд западников в недружественных нам странах, но по факту речь идет о насильственных действиях в отношении лидеров государств.

Тут требуется детальное расследование и для европейских лидеров понимание, что, по сути дела, они открыли ящик Пандоры. Вряд ли это последний такого рода случай. Хочется, конечно, пожелать Фицо здоровья. Будем надеяться, что таких фактов больше не будет. Европейцы наступили на те грабли, которые упали в ту яму, которую копали для другого.

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет («Единая Россия»)

Допускаю, что за покушением на Фицо стоят украинские спецслужбы, которые хотят запугать всех здравомыслящих западных политиков, отказывающихся спонсировать военный конфликт на Украине и террористический режим Зеленского.

Призываю силовые ведомства Словакии проверить и отработать как приоритетную именно эту версию.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов («Единая Россия»)

Исполнителей, возможно, выявит следствие. Но уже сейчас очевидно, кому это выгодно, — силам, которыми руководит Вашингтон, ведущий разнузданную антироссийскую гибридную войну. Они считают, что в этой войне все методы хороши.

Премьер Словакии занимал очень взвешенную позицию, которая предполагала реальное мирное урегулирование украинского кризиса и разумное взаимовыгодное сотрудничество между нашими государствами.

Нетрудно предположить, что главным выгодополучателем от покушения могут быть те, кто террористическими методами атакует нашу страну. Не удивлюсь, если выяснится и киевский след. Но трудно представить, если это акция Киева, что она прошла без ведома заокеанских хозяев.

Политолог Константин Калачев

Скорее всего, стрелявший в Фицо 71-летний писатель Юрай Чинтула не был ангажирован какой-то из политических сил, хотя следствию предстоит это выяснить.

Вероятнее всего, мы видим очередное проявление «комплекса Герострата».

Комплекс Герострата — термин, которым принято описывать добивающихся общественного признания любой ценой, не глядя на законы и принятые нормы поведения.

Венгерский журналист-расследователь Саболч Паньи обнаружил в фейсбуке (принадлежит Meta*) сделанную в 2016 году запись в поддержку военизированной националистической группировки Slovenskí Branci от имени Цинтулы, а также его фото с членами группировки.

Так что, похоже, что «писатель» никакой не «либерал», а вовсе даже крайний правый. В таком случае все еще запутаннее. Впрочем, в 71 год можно просто хотеть свою «минуту славы».

Кто-то делает харакири и тем входит в историю. Кто-то стреляет в политика. Вот так пожилой человек стал известным всему миру писателем, книжки которого разлетятся как горячие пирожки. Сидя в тюрьме, он переживет не только 15 минут славы, но и впишет себя в историю литературы.

А если напишет что-то в местах лишения свободы, то интерес и коммерческий успех практически гарантированы. Очевидный одиночка, возможно с отклонениями в психике на почве непризнанности.

Политолог Александр Кынев

Я не считаю, что здесь нужно искать украинский след. Такой сценарий маловероятен. Я думаю, что это следствие внутреннего затяжного противостояния и обилия в протестном движении психически неадекватных людей, склонных к неадекватному экзальтированному поведению. Перегибы в пропаганде и использовании языка ненависти их провоцируют.

Депутат Олег Морозов, председатель комитета Госдумы по контролю («Единая Россия»)

Вице-спикер парламента Любош Блаха после появления информации о покушении прервал заседание и обвинил оппозицию в случившемся словами «Это ваша работа».

Это по поводу покушения на Роберта Фицо.

Уточню. Это не просто работа словацкой оппозиции. Это работа всей западной машины против любого, кто не хочет шагать в их строю.

Грузия, Армения, Моддова, выступления в Венгрии, убийство в «Крокус Сити Холле», подрыв «Северного потока», покушение на Роберта Фицо, — все это ложится в одну единую линию антироссийской политики коллективного Запада, выраженной в разных формах, с разными исполнителями, включая украинских нацистов, но единой по сути!

Не удивлюсь, если и в Словакии обнаружится украинский след.