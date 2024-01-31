Новосибирский клуб «Уzдечка» сообщил об отмене сольного концерта вокалиста группы «Оргия праведников» Сергея Калугина, который был запланирован на 6 февраля, «из-за угроз активистов». Сам музыкант заявил, что все планировавшиеся выступления коллектива оказались «под вопросом».

Сообщение об отмене концерта Сергея Калугина в Новосибирске было опубликовано в группе «ВКонтакте», посвященной мероприятию, 30 января.

«Концерт отменен. Мы сделали все, что смогли. Но артист из-за череды отмен концертов не готов сейчас вести концертную деятельность. Опасается за свою жизнь и здоровье из-за угроз активистов», — написали организаторы.

Официальный представитель «Оргии праведников» сообщил RTVI, что в настоящий момент Сергей Калугин не планирует обращаться в суд в связи с отменой концертов в Новосибирске. «Ситуация меняется каждый день, поэтому [представления о дальнейших действиях] пока нет», — сказал он.

Представитель группы также отметил, что не знает об угрозах в адрес Калугина, о которых рассказала администрация новосибирского клуба «Уzдечка».

В конце января на февральские гастроли Сергея Калугина обратил внимание военный блогер Сергей Колясников (ZERGULIO) в своем телеграм-канале. Он написал, что вокалист и другие участники группы еще в 2014 году осудили присоединение Крыма к России и военную операцию на Украине.

«А теперь, внимание! Чес группы «Оргия праведников» по России! Уже в феврале 2024 года! Я только не пойму, а куда смотрят правоохранительные органы? Где уголовное дело за дискредитацию ВС РФ?» — написал Колясников.

Блогер также опубликовал письмо одного из основателей, бывшего участника «Оргии праведников» Юрия Русланова, в котором он рассказал о «давнем расколе» в группе. «Юра уже как почти 3 года ушел из группы и в данный момент, мы едем с СВО, отвозили ребятам гуманитарку. Хочу сказать, что в группе давний раскол. И там всегда были конфликты на эту тему», — говорится в письме.

Сам Сергей Калугин 30 января обратился к слушателям группы на своей странице во «ВКонтакте» с благодарностью за поддержку и сообщил, что все планировавшиеся выступления «Оргии праведников» находятся «под вопросом».

«Не знаем, когда в следующий раз мы сможем увидеться на концерте — сейчас все наши планировавшиеся мероприятия под вопросом. Такие дела. И если бы не вы, наверное, мы бы были крепко опечалены таким развитием событий», — написал он.