Уроженец Ухты Денис Степанов, который прославился благодаря клипу на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы», погиб в зоне военной операции на Украине. Об этом сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба.

Он уточнил, что вместе со Степановым погиб сержант Руслан Рочев родом из села Визинга на юго-западе региона.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким рядового Дениса Владимировича Степанова и сержанта Руслана Васильевича Рочева, погибших в ходе проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении Уйбы во «ВКонтакте».

Глава Коми рассказал, что Степанов проходил службу в должности помощника гранатометчика стрелкового отделения, а Рочев был пулеметчиком отделения морской пехоты. Уйба подчеркнул, что погибшие военнослужащие были «истинными патриотами».

«Он — настоящий мужчина, воин. Он взял на себя груз ответственности и перед лицом опасности выполнил сложную боевую работу. Мы преклоняем головы перед его подвигом, будем помнить и чтить память о нем, окажем всю необходимую помощь его семье», — прокомментировал гибель Степанова руководитель администрации Ухты Магомед Османов.

Степанов в клипе на песню «Тает лед»

Денис Степанов стал известен благодаря отрывку из выпуска передачи «Солнечный город» о подростках Северодвинска, снятой на школьной дискотеке в 1994 году. Фрагмент, в котором корреспондент просит Степанова, который на тот момент учился в школе, рассказать свою историю любви, вставлен в начало клипа на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы».

«Любовь… Я не могу ответить. <…> Конечно, любил. <…> Сейчас уже нет. <…> Меня разоблачили. <…> Я имел другую», — говорит он журналисту.

В продолжение беседы корреспондент предложил Степанову обратиться к своей возлюбленной и попросить прощения.

«Я не знаю, она поверит, нет?», — произносит Степанов, после чего поворачивается к камере. В этот момент фрагмент прерывается и начинается основная часть клипа на песню «Тает лед».

В полной версии программы Степанов выдыхает, поворачивается к журналисту и спрашивает: «А что сказать?» Ведущий заверяет школьника в том, что ситуация разрешится, если он попросит у возлюбленной прощения, а та поверит его словам.

«Милая, я отвечаю, что этого больше не будет. Я серьезно говорю», — говорит Степанов, снова повернувшись к камере.