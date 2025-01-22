Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал «рядовым случаем» спор своего сына с полицейским, видеозапись которого распространилась в Сети. По словам руководителя региона, «бытовой инцидент на дороге имел место» и «был урегулирован сразу там же».

О каком инциденте идет речь

Инспекторы Госавтоинспекции остановили автомобиль, в котором ехали сын и невестка Сергея Меняйло, в июле 2024 года. Спустя полгода — в январе 2025-го — ролик с инцидентом распространился в Сети. В частности, его опубликовал телеграм-канал Baza. На нем мужчина представляется подполковником и сыном главы Северной Осетии.

Судя по видео, спор возник из-за того, что его жена не пристегнула ремень. В ролике слышно, как девушка говорит сотруднику Госавтоинспекции: «Моя фамилия Меняйло. <…> Знакома вам такая фамилия?». На что тот отвечает: «Если в Осетии живем, значит, знакома».

В свою очередь инспектор ДПС решает досмотреть автомобиль и просит водителя открыть багажник, мотивируя это возможной перевозкой контрафактной водки. Эту просьбу жена Меняйло комментирует в ролике словами: «Я там, наверное, трупы везу». Также она говорит, что не пристегивает ремень безопасности, поскольку ее «укачивает», а «ремни не всегда спасают».

Как следует из опубликованных кадров, открывать багажник Меняйло отказывается. Мужчина обращается к инспектору со словами: «Ты знаешь, кто я? Я сын главы республики. Я везу водку?!» Также он добавляет, что его брат — сотрудник ФСБ. «Если бы вы его здесь остановили, <…> он бы вас размотал здесь просто», — добавляет он.

Вместе с тем Меняйло-младший заявляет, что готов оплатить штраф за непристегнутый ремень безопасности. «Я <…> не нарушил. Ремень? Выписывай [штраф за] ремень. Я заплачу этот штраф», — говорит он инспектору.

Что сказал глава Северной Осетии

Комментируя конфликт с участием сына, Сергей Меняйло заявил, что речь идет о служебном видео, снятом полгода назад.

«То, что служебное видео, снятое полгода назад, стало распространяться в Cети сейчас — как говорится, ищите тех, кому это выгодно», — сказал глава республики.

По словам Меняйло, распространяющееся в Сети видео «не полное, смонтированное», и из него намеренно вырезано начало конфликта, чтобы «исключить обоснование возникших при разговоре эмоций». «Когда есть какие-то как бы подозрения, которые не обоснованы ничем, они, конечно, перешли на эмоции», — пояснил руководитель региона.

По итогам конфликта никто из сотрудников полиции, участвовавших в нем, не уволен, «поскольку не за что», добавил глава Северной Осетии. «Сотрудники исполняли свои обязанности и никаких претензий к ним нет и не было», — уточнил он.

Произошедшее на дороге Меняйло назвал рядовым инцидентом и предположил, что конфликт мог остаться без внимания, если бы он «не был бы тем, кем есть».

«Это видео, которое носит закрытый характер, через полгода только кто-то выбросил [ролик] в Сеть. Значит, наверное, есть заинтересанты в этом вопросе. Для того, чтобы хайпануть и сделать [сенсацию] из рядового случая, который происходит на дороге и который перешел в принципе на эмоции. Мой сын старший не такой дурак, чтобы возить контрафактную водку», — подчеркнул Меняйло.

«Домыслы» о том, что его сын — «мажор, отсиживающийся в тылу», глава Северной Осетии пожелал оставить «на совести тех, кто их транслирует». «Единственное, конечно, неприятно. Многие это пытаются представить, что «вот мажор, сын главы»… Иногда не надо переходить на личности и затрагивать что-то святое», — сказал он.

По словам Меняйло, его сын — кадровый офицер, который «с первых дней проведения СВО находится при исполнении воинского долга».

«Я не оправдываю и не обвиняю никого, своего сына и невестку. Я не оправдываю и не обвиняю сотрудников полиции, которые были на дороге. Они сами способны разобраться в этом вопросе. И то, что там нарушения закона не выявлено… А если и было какое-то нарушение, сами способны за это ответить <…> Если кто-то из моих родных и близких виноват, он ответит за это», — добавил глава региона.

По данным Shot, сын Меняйло, ставший участником конфликта, служит в одном из спецподразделений, осуществляющем работу на передовой, у него 12 госнаград. В настоящее время он находится на боевом задании, пишет канал. Кроме того, у главы Северной Осетии есть еще один сын, он тоже кадровый офицер.