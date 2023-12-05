Датский Saxo Bank по традиции опубликовал «шокирующие предсказания» для мировой экономики на 2024 год. Это маловероятные события, которые могут повлиять на мировые рынки.

Подборка «шокирующих» прогнозов банка названа «Конец пути». По мнению экспертов, движение по пути, по которому мир шел после финансового кризиса 2008 года, ― со стабильной геополитикой, низкой инфляцией и низкими процентными ставками, ― нарушилось во время пандемии коронавируса.

«В 2024 году становится ясно, что ровный путь подходит к концу, отправляя мир в опасно неопределенное будущее», ― считают в Saxo Bank.

Эксперты организации предсказывают не менее двух глобальных кризисов ― в здравоохранении и национальной безопасности, а также конец капитализма в США и победу на президентских выборах независимого кандидата из клана Кеннеди.

Кризис в здравоохранении из-за препаратов от ожирения

В 2024 году в мире вырастет спрос на препараты от ожирения на основе глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), прогнозирует Saxo Bank. Некоторые страны внесут эти препараты в список жизненно важных, однако поставки лекарств не будут успевать за спросом и пациентам придется ждать их годами.

Из-за простоты приема препаратов люди прекратят заниматься спортом и будут есть больше нездоровой пищи, говорится в прогнозе. Это приведет к серьезному кризису в области здравоохранения. В 2024 году глобальный уровень ожирения среди взрослых вырастет с нынешних 39% до 45%, также увеличится показатель заболеваемости диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, вырастет число травм. Все это, в свою очередь, приведет к снижению производительности труда в мире, гласит прогноз.

Кризис в нацбезопасности из-за дипфейков

Второй глобальный кризис ― «крупнейший в сфере национальной безопасности со времен Второй мировой войны» ― Saxo Bank в своем «шокирующем предсказании» связывает с генеративным искусственным интеллектом.

По одному из сценариев, генеративный ИИ станет угрозой национальной безопасности после дерзкого использования технологии дипфейка против «высокопоставленного чиновника развитой страны» с целью получения сверхсекретной государственной информации. Согласно прогнозу, дипфейк будет создан с использованием программного обеспечения компании Adobe, акции которой после этого обвалятся.

Власти США и ЕС введут в ответ суровые меры, которые затронут в том числе компании OpenAI и Google. Инцидент с дипфейком приведет к росту общественного недоверия к новостям, которые генерируются ИИ. Правительства развитых стран начнут принимать жесткие законы, позволяющие распространять новости только одобренным властями организациям. Это нанесет серьезный удар по соцсетям и СМИ, которые не будут соответствовать требованиям, предсказывает Saxo Bank.

Конец капитализма в США

В преддверии президентских выборов 2024 года правительству США придется серьезно увеличить бюджетные расходы, чтобы поддержать экономику и предотвратить общественные волнения, прогнозирует датский банк.

Из-за инфляции и вывода капитала иностранными инвесторами спрос на гособлигации США будет слабым, что спровоцирует «резкий скачок» доходности по ним. В отчаянной попытке выправить ситуацию власти США освободят от налогов доходы по гособлигациям.

«Этот драматический шаг знаменует конец капитализма, поскольку деньги переходят от частных корпораций к государственным, а держать рискованные активы становится все дороже», ― говорится в прогнозе Saxo Bank.

«Великолепная семерка» фондового рынка США — Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Tesla и Meta* — в 2024 году пополнится еще пятью компаниями — Eli Lilly, Novo Nordisk, JPMorgan Chase, LVMH и ASML, — превратившись в «Двенадцать титанов». Они укрепят свое господство на рынке «вопреки логике», в то время как остальная часть фондового рынка потерпит крах, предсказывают аналитики.

Правительство не сможет решить проблему неравенства, но более низкие затраты по займам погасят социальные волнения. «За этим последует длительный период национализации и вмешательства государства в критически важные отрасли, которые борются за привлечение капитала», — говорится в «шокирующем» прогнозе.

Победа Роберта Кеннеди ― младшего на выборах в США

К началу 2024 года в США набирает силу рецессия, а поддержка возрастных кандидатов в президенты среди американских избирателей ослабевает.

Американцы недовольны Джо Байденом из-за состояния экономики и рынка труда, роста цен, ситуации на Украине и Ближнем Востоке, а ряды сторонников Дональда Трампа редеют из-за его «нарциссического позерства» и «нестабильного поведения», прогнозируют аналитики.

По мере выхода США из рецессии весной и летом 2024-го поддержка Роберта Кеннеди — младшего среди электората будет «неумолимо расти». Его популистские заявления против «разжигающих войну демократов» и «корпоративных элит» найдут отклик среди сторонников как Демократической партии, так и Трампа, считают эксперты Saxo Bank.

«Новая политическая эра в США начнется с резкого отхода от плутократии, поскольку избиратели требуют положить конец радикальному неравенству, несправедливости и вечным войнам», ― говорится в прогнозе.

Налог для миллиардеров в ЕС

На фоне постоянной угрозы общественных волнений, роста инфляции, расходов на помощь Украине и борьбу с изменениями климата ЕС решит ввести ежегодный налог на богатство в размере 2% для миллиардеров. Это вызовет шок в европейской индустрии роскоши и приведет в обвалу акций таких люксовых гигантов, как LVMH Porsche и Ferrari, прогнозирует Saxo Bank.

Нефть по $150 за баррель, «разгром на мировых рынках облигаций» и другие прогнозы

К середине 2024 года цены на нефть вырастут до $150 за баррель, гласит «шокирующий» прогноз датского банка. Саудовская Аравия в связи с этим начнет перестраивать свою экономику, направив ее на превращение страны в центр туризма, отдыха и развлечений. С ростом доходов от продажи нефти королевство при поддержке ФИФА выкупит у УЕФА права на проведение Лиги чемпионов и создаст мировую Лигу чемпионов, в которой будут участвовать 48 клубов со всего света, включая Океанию.

Страны с торговым дефицитом в 2024 году создадут «Римский клуб» для переговоров о новых условиях мировой торговли, прогнозирует Saxo Bank. В организацию войдут США, Великобритания, Индия, Бразилия, Канада и Франция. Ключевым катализатором для этого названа неконтролируемая ситуация с госдолгом США. Выход мировой резервной валютаы из-под контроля «снижает веру в бумажную денежную систему, что открывает большие перспективы для золота, серебра и криптовалют», говорится в прогнозе.

Япония в следующем году активизирует программу экономических преобразований, принимая меры по распространению технологий и способствуя тем самым росту производительности труда, несмотря на нехватку рабочей силы. Все больше технологических компаний инвестируют в Японию на фоне мер государственной поддержки.

Экономия на технологиях позволит японскому правительству справиться с долгом и продолжить смягчение бюджетно-налоговой политики, чтобы обеспечить устойчивый импульс для роста, инфляции и заработной платы. Однако в условиях политики контроля над кривой доходности японская экономика чрезмерно стимулируется, поэтому Банку Японии в 2024 году придется прекратить политику контроля кривой доходности. Это приведет к «разгрому на мировых рынках облигаций», поскольку японские инвесторы будут возвращать деньги в страну, говорится в прогнозе.

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