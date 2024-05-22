Член Палаты представителей американского Конгресса республиканка Марджори Тейлор Грин сообщила в соцсети Х, что ФБР планировала убийство бывшего президента США Дональда Трампа. По ее словам, такой вариант рассматривался во время обысков в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде в 2022 году
«Минюст и ФБР [президента США Джо] Байдена планировали убийство президента Трампа и дали зеленый свет. Все уже поняли?! Что республиканцы собираются с этим делать?» — написала Тейлор Грин.
К своему посту конгрессвумен прикрепила скриншот сообщения самого Трампа в его соцсети Truth Social. В публикации бывший американский лидер пишет, что ознакомился с отчетами, согласно которым во время обысков у агентов ФБР было огнестрельное оружие и разрешение на его применение.
РИА Новости направило запрос в ФБР, и в спецслужбе ответили, что в ходе обысков в поместье Трампа действовал стандартный для агентов протокол.
«ФБР следовало стандартному протоколу в этом обыске, как мы и делаем при всех ордерах на обыски, включающих стандартное правило по ограничению использования смертельной силы», — заявил агентству представитель спецслужбы.
- В августе 2022 года в резиденции Трампа во Флориде сотрудники ФБР провели обыск и изъяли более 100 секретных документов, которые экс-президент взял с собой на курорт после ухода с поста президента. В списке документов, среди прочего, значились «совершенно секретные» и «конфиденциальные». Сам Трамп после обысков заявил, что был готов добровольно отдать изъятые документы, заверив, что их содержание уже было рассекречено.
- Кроме того, в отношении бывшего президента США возбуждены дела о штурме его сторонниками Капитолия в январе 2021 года, а также фальсификации документов и нарушениях, связанных с его бизнесом. Ранее Трамп стал обвиняемым по делу о фальсификации бизнес-отчетности и передаче $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс перед президентскими выборами 2016 года за то, чтобы та не разглашала информацию о связи с ним в середине 2000-х.