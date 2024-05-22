Член Палаты представителей американского Конгресса республиканка Марджори Тейлор Грин сообщила в соцсети Х, что ФБР планировала убийство бывшего президента США Дональда Трампа. По ее словам, такой вариант рассматривался во время обысков в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде в 2022 году

«Минюст и ФБР [президента США Джо] Байдена планировали убийство президента Трампа и дали зеленый свет. Все уже поняли?! Что республиканцы собираются с этим делать?» — написала Тейлор Грин.

К своему посту конгрессвумен прикрепила скриншот сообщения самого Трампа в его соцсети Truth Social. В публикации бывший американский лидер пишет, что ознакомился с отчетами, согласно которым во время обысков у агентов ФБР было огнестрельное оружие и разрешение на его применение.

РИА Новости направило запрос в ФБР, и в спецслужбе ответили, что в ходе обысков в поместье Трампа действовал стандартный для агентов протокол.

«ФБР следовало стандартному протоколу в этом обыске, как мы и делаем при всех ордерах на обыски, включающих стандартное правило по ограничению использования смертельной силы», — заявил агентству представитель спецслужбы.