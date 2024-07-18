Конституционный суд России (КС), рассмотрев запрос Верховного суда Бурятии, постановил, что умерщвление бездомных животных в пунктах временного содержания должно быть исключительной мерой, направленной на предотвращение прямой угрозы человеку. Решение было принято на заседании КС, передает ТАСС.

«Признать ч. 4 ст. 7, аб. 1 ч. 1 и ч. 7 ст. 18 ФЗ „Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ“ не противоречащими Конституции, поскольку они <…> предполагают, что таковое [умерщвление] может осуществляться, если конкретное животное без владельца совершило нападение на человека или проявляет немотивированную агрессивность, либо является носителем возбудителя опасной болезни или болеет ею, а также в случаях необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособного животного», — сказано в тексте постановления.

Кроме того, умерщвление можно производить, если животное — носитель возбудителя опасной болезни, либо болеет ею. Также это можно делать в случаях потребности в прекращении непереносимых физических страданий нежизнеспособного животного.

В производстве Верховного суда Бурятии находится дело по административному иску группы зоозащитников и благотворительного фонда помощи животным о признании недействующими отдельных положений регионального закона от 22 ноября 2023 года «Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определении перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории республики Бурятия».

В ноябре 2023 года Народный Хурал одобрил законопроект, разрешающий эвтаназию бездомных животных. В Бурятии разрешили усыпление страдающих от неизлечимых болезней и «социально опасных» животных, а также тех, кто содержится в государственных приютах более 30 дней. Начальник управления ветеринарии Бурятии Амгалан Дармаев тогда заявил, что метод ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат), который применялся в республике ранее, оказался неэффективным. В пояснительной записке к законопроекту указано, что в 2023 году новых владельцев удалось найти лишь 10% бездомных животных в регионе.

В материалах КС сказано, что истцы, в частности, считают неправомерной норму, предусматривающую возможность умерщвления жизнеспособных животных на 31-й день с момента отлова, если в течение предшествовавшего месяца их не забрали ни новые хозяева, ни какие-либо предприятия или организации.

«ВС Бурятии, приостановив судебный процесс, направил в Конституционный суд РФ запрос в связи с обнаружившейся неопределенностью в вопросе соответствия подлежащих применению в этом деле норм федерального закона конституции», — говорится в материалах КС.