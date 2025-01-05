В последние месяцы российские военные корреспонденты и блогеры неоднократно предупреждали о готовящемся контрнаступлении ВСУ. В качестве возможного направления готовящейся попытки прорыва называлась Брянская область. Утром 5 января несколько военкоров написали о попытках ВСУ атаковать российские позиции в Курской области, допуская, что это может быть как начало наступления, так и отвлекающий маневр или просто активизация локальных боев. Что пишут о перемещениях ВСУ на курском направлении — в материале RTVI.

Министерство обороны сообщило утром 5 января, что с помощью вертолета Ми-28 была сорвана ротация подразделений ВСУ в приграничном районе. Позднее Минобороны отчиталось, что с 10.00 до 12.00 мск над территорией региона было сбито два украинских беспилотника. Затем в ходе брифинга военное ведомство заявило, что российские войска отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ в Курской области. В частности нанесено поражение штурмовой группе из двух танков и семи бронированных машин с десантом близ хутора Бердин. Также Минобороны отметило, что за все время вторжения в Курскую область Украина потеряла более 49 тысяч военнослужащих.

Врио главы Курской области Александр Хинштейн 5 января рассказал, что в столицу региона прибыл замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. Подробности состоявшейся рабочей встречи Хинштейн не привел, заявив лишь, что «правительство Курской области сделает все возможное для помощи нашим Вооруженным Силам в их священной борьбе с нацизмом».

В течение ночи и утром 5 января оперштаб Курской области несколько раз объявлял и отменял угрозу ракетной атаки.

Об активизации украинских подразделений на Курщине одним из первых заявил военный волонтер Роман Алехин.

«Судя по ситуации в районе Суджи, началось наступление противника, о котором мы говорили ранее. Началось оно от Суджи в сторону Большого Солдатского, хотя мы считали это направление самым сложным для противника», — написал он в своем Telegram-канале.

Следом сообщения о возможном старте контрнаступления с предварительной подготовкой стали писать и другие каналы.

«Район накрыли каким-то мощным РЭБом, не летает вообще ничего. Идут тралы, за ними танки и бронемашины, порядка 10 единиц», — написал военный корреспондент Сергея Колясников (канал Zergulio).

Позднее он уточнил, что основные бои идут около села Большое Солдатское и хутора Бердин. По словам Колясникова, часть украинской техники удалось уничтожить. Также он сообщил о подвозе пехоты ВСУ.

Михаил Звинчук (Telegram-канал «Рыбарь») отметил, что украинские войска активнее всего действуют именно в районе Бердина.

О попытках «мясных штурмов» со ссылкой на канал «Дневник мракоборцев» заявил военный аналитик Борис Рожин (Telegram-канал Colonelcassad).

Семен Пегов (Telegram-канал WarGonzo) отметил, что тактика украинских войск напоминает то, как ВСУ действовали при первой попытке захода в Курскую область в августе 2024 года.

«Передовые отряды двигаются под прикрытием установок РЭБ, что усложняет их уничтожение с помощью ударных дронов, после чего на ББМ подтягиваются основные силы», — написал Пегов.

По информации Романа Алехина, атакуемый украинцами рубежи защищают группы Аида, группа Пресса и группа спецназа «Ахмат» под командованием генерал-лейтенанта Апти Алаудинова.

«Пока неизвестно, насколько масштабными являются наступательные действия противника и какие силы были задействованы. Но очевидно, что ВСУ, прижатые в последние недели к Судже с юго-востока, решительно не намерены терять свой „Курский плацдарм“», — пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

Михаил Звинчук отмечает, что атака на Бердин может быть лишь маневром, отвлекающим внимание от главного удара. Такое допущение делает и военкор Роман Сапоньков.