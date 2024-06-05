С космодрома во Флориде осуществлен первый пилотируемый запуск корабля Starliner компании Boeing к МКС. На его борту находятся астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, которые пробудут на станции около недели. Если полет пройдет нормально, США получат второй независимый способ доставки своих экипажей на МКС.

Starliner стартовал с космодрома во Флориде с помощью ракеты Atlas V, вероятность благоприятных погодных условий составляла 90%.

Старту корабля предшествовали почти десять лет разработки, проблемные беспилотные запуски и технические отказы — осуществить первый пилотируемый пуск удалось лишь с третьего раза.

Первую попытку отправить экипаж на МКС предприняли 6 мая, однако за два часа до старта был обнаружен отказ клапана сброса давления в кислородных баках разгонного блока Centaur. Ракету пришлось снять со стартового стола, после чего клапан поменяли в условиях закрытого цеха. Тогда же была выявлена другая проблема — утечка гелия в системе одного из двигателей самого корабля Starliner.

Впрочем, после анализа ситуации руководство NASA приняло решение запускать корабль, не ремонтируя, «как есть», поскольку выявленная утечка не влияет на безопасность экипажа и не помешает возвращению корабля на Землю.

«Мы можем справиться еще с четырьмя утечками. Мы можем справиться конкретно с этой утечкой, даже если она усилится в сто раз», — заявил Стив Стич, руководитель коммерческой программы полетов NASA.

Следующая попытка запуска Starliner была предпринята 1 июня, но тоже не состоялась. Перед запуском были зафиксированы технические проблемы с наземными системами. В NASA сначала сообщили, что попробуют запустить корабль через сутки, 2 июня, но потом объявили о переносе старта на срок не раньше 5 июня.

В случае успеха полет Starliner положит начало использованию американцами второго пилотируемого корабля, созданного для полетов на МКС по контракту с NASA.

Компания Boeing и ее конкурент, компания SpaceX подписали контракт на разработку своих пилотируемых кораблей около 10 лет назад. Благодаря ему США намеревались избавиться от зависимости от «Роскосмоса», ведь после прекращения программы Space Shuttle единственной возможностью доставлять астронавтов на борт МКС оставался российский пилотируемый корабль «Союз».

При этом ценник на полеты на российском корабле для американцев рос год от года. Вопрос доставки американских астронавтов на МКС на собственных кораблях особо остро встал в 2014 году на фоне обострения отношений между США и Россией и последовавших после этого резких высказываний российского вице-премьера Дмитрия Рогозина.

«Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута», — написал он в соцсетях 29 апреля 2014 года.

В 2014 году в NASA решили доверить отправку собственных астронавтов на МКС американским подрядчикам — за разработку пилотируемых кораблей фирме SpaceX достался контракт на $2,6 млрд, Boeing — на $4,2 млрд. У компании Маска уже был разработан грузовой вариант корабля Dragon, поэтому фирме Boeing за создание Starliner с нуля денег досталось больше.

Однако в исполнении контракта компания Илона Маска преуспела значительно быстрее — на ее счету восемь успешных полетов астронавтов на МКС. «Батут работает», — так ответил Маск, когда спустя шесть лет его корабль впервые доставил на МКС астронавтов.

У Boeing до этого состоялись лишь два запуска к МКС без экипажа — 20 декабря 2019 года и 19 мая 2022 года. В первом случае стыковка корабля с МКС была отменена из-за технических проблем, во втором — Starliner без экипажа успешно пристыковался к станции.

Если не произойдет технических накладок, Starliner с астронавтами пристыкуется к станции 6 июня, возврат на Землю запланирован на 14 июня. Если полет признают успешным, корабль Starliner будет сертифицирован NASA для выполнения долгосрочных экспедиций к МКС наравне с кораблем Dragon.