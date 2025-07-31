Бывшие воспитанники обвинили керченского тренера по самбо Владимира Красова в систематических избиениях, психологическом насилии и попытках изнасилования. Пострадавшие утверждают, что спортсмен заставлял их спать с ним и бить друг друга в так называемых «коридоре смерти». Что известно об этой истории — в материале RTVI.

«Я хочу спать с тобой»

Одной из первых на тренера по самбо Владимира Красова пожаловалась занимавшаяся у него с 2014 по 2020 годы Марина (имя изменено). Как сообщило издание «Аргументы недели», девушка написала председателю СК Александру Бастрыкину в 2024 году.

Она называет своего наставника «лучшим тренером по самбо, так как у него лучший результат в Крыму: с 2014 года он подготовил наибольшее среди тренеров Республики Крым количество призеров различных соревнований и мастеров спорта». Поэтому, по словам девушки, воспитанники привыкли «во всем проявлять максимальную лояльность и потакание любым действиям» мужчины, чтобы не лишиться его расположения и внимания на тренировках.

В своем обращении к Бастрыкину Марина утверждает, что Красов «осуществлял полный контроль над личной жизнью спортсменов» — запрещал девушкам общаться с парнями, поскольку тем «нужен только секс», и контролировал, соблюдают ли они его запрет, в частности, проверял переписку в мобильниках.

По ее словам, зимой 2020 года, когда она с другими спортсменками участвовала в первенстве России по самбо в Екатеринбурге, тренер якобы пришел «ночевать» к ним в гостиничный номер, а они не смогли его выпроводить, потому что боялись потерять его расположение и столкнуться с местью.

Марина утверждает, что в комнате было две двуспальные кровати и одна односпальная, на которой она и хотела лечь, но тренер якобы сказал ей: «Я хочу спать с тобой». В жалобе девушки говорится, что в свои 16 лет она тогда была девственницей, но мужчина всю ночь «посягал на ее половую неприкосновенность, действуя вопреки ее воле».

«Я не оказывала ему сопротивления, так как мне было страшно. <…> Я была растеряна и напугана. Я также никаким образом не реагировала на его действия, но не потому, что мне это нравилось — так как мне это не нравилось, — а потому, что боялась его», — объяснила Марина.

На следующий день она рассказала о случившемся девушкам из команды, но в полицию не пошла, посчитав, что ей не поверят, а потом решила вообще бросить самбо. Вместе с ней спортклуб покинули еще несколько девушек. Его основатель Вячеслав Тимошенко попытался выяснить, в чем дело, и весной 2023 года Марина ему все объяснила.

В итоге Тимошенко якобы предложил ей обратиться в правоохранительные органы, что она и сделала. Однако в следственном управлении СК по Свердловской области отказались завести дело, не усмотрев в состава преступления в действиях Красова, описанных девушкой.

Дело попытались замять?

Как сообщили «Аргументы недели», в конце октября 2024 года четыре девушки подали в отдел СК по Керчи заявления на Красова, обвинив его в преступлениях против половой неприкосновенности, развратных действиях и истязаниях. Они утверждали, что с 2014 по 2020 годы тренер бил и оскорблял воспитанников и даже совершил попытку изнасилования. Однако по прошествии трех месяцев дело так и не получило развития, а Красов продолжал работать тренером «Керченской школе-интернате с усиленной физической подготовкой» (КШИФ).

Журналисты пытались добиться привлечения следователей и прокуроров к ответственности из-за отсутствия реакции на жалобы юных спортсменов. Руководитель ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело в отношении тренера только в феврале 2025 года. При этом, судя по данным на сайте КШИФ, Красов продолжает там работать.

«Ощупывал интимные места»

Телеграм-канал «Mash на волне» сообщал, что в домогательствах тренера обвинили четыре спортсменки, занимавшиеся у него с 2014 по 2020 годы. Они утверждали, что Красов избивал их за плохие результаты на соревнованиях и заставлял полностью раздеваться на взвешиваниях, но они не жаловались родителям, поскольку боялись за свои спортивные достижения.

«Если я, допустим, перед тренировкой взвешивалась, то он ощупывал интимные места, так сказать. И на утренней тренировке мне стало не хватать воздуха, он подошел и начал меня бить ногами», — жаловалась одна из пострадавших.

По ее словам, позже тренер якобы пытался извиниться, но затем полез к ней с поцелуями. Сам Красов на просьбу журналистов прокомментировать обвинения в свой адрес заявил, что его «пытаются облить грязью». По его словам, их с нынешними учениками вызывали к следователю, где он ответил на все вопросы.

«Все отвечали, все задокументировано. Они уже третий раз на меня [заявления] пишут. Я, наверное, не ходил бы и с вами не разговаривал, если бы оно [расследование шло] не в мою сторону», — заявил тренер.

«Разделся до трусов и плакал около часа»

В июле возможных потерпевших по делу стало восемь: заявления написали еще четверо самбистов, занимавшихся у Красова с 2011 года, отметил «Mash на волне». По словам спортсменов, тогда им было по 10-14 лет, а тренер оскорблял их, бил и оказывал психологическое давление.

Один из заявителей утверждал, что после проигрыша в финале турнира его заставили раздеться и стоять голым прямо в зале.

«Пару раз ударили по голове и сказали раздеться, так как я недостоин формы, в которой боролся. Разделся до трусов и стоял посреди зала, где находилось большое количество людей, и плакал около часа. Турнир, который проходил в мой день рождения», — вспомнил один из молодых людей.

Жалующиеся на Красова также утверждали, что по принуждению вынуждены были воровать форму и экипировку у других команд, а если при этом попадались, тренер их якобы бил. К заявлениям прилагались выводы экспертизы, которая подтвердила у всех четверых психологические травмы.

«Коридор смерти»

Автор одного из заявлений на Красова утверждал, что тренер систематически издевался над воспитанниками и за многие провинности наказывал их проходом через «коридор смерти», причем вне зависимости от возраста, начиная с семилеток.

«Он выстраивал группу спортсменов в два ряда и заставлял бить поясами провинившихся, которые проходили или пробегали между выстроенными спортсменами. Естественно, после таких ударов оставались синяки и ссадины. Такое происходило довольно часто, раз в два месяца точно», — процитировали заявителя «Аргументы недели».

Самбист признался, что никому не рассказывал о происходящем из страха перед тренером, но решился сделать это, когда узнал о возбуждении уголовного дела по жалобам других воспитанников.

Кто такой Владимир Красов

Согласно открытым данным, тренеру по самбо 41 год, он родился в Ельце. После переезда в Керчь начал работу в качестве тренера спортивно-патриотического клуба «Слава».

Красов числился, по информации «Спарк-Интерфакс», президентом и совладельцем общественной организации «Керченская федерация единоборств», ранее был председателем и совладельцем клуба единоборств «Слава» и одним из владельцев Керченской городской федерации спортивного, боевого самбо и дзюдо.

Воспитанники тренера неоднократно становились победителями и призерами соревнований на самых разных уровнях. По данным открытых источников, Красов подготовил 17 кандидатов в мастера спорта по самбо, мастеров спорта РФ.

Под контролем Бастрыкина

В Следкоме уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье о причинении физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении двух или более лиц, в том числе заведомо несовершеннолетних или заведомо для виновного находящихся в материальной или иной зависимости от него (пп. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

Иными словами, речь идет об истязаниях, и в случае признания виновным тренеру грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет с возможным лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас в рамках указанного дела в Крыму проводится доследственная проверка «по новым доводам и обстоятельствам противоправных действиях тренера, озвученным бывшими воспитанниками детского дома». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления ведомства представить ему доклад о ходе расследования.