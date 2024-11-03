Жители пострадавшего от наводнения региона Валенсия забросали грязью короля Испании Филиппа VI и его супругу Летицию. Испанцы обвиняют власть в том, что она не смогла своевременно оповестить население об опасности стихийного бедствия, пишет Reuters.

Королевская чета посетила Валенсию — один из самых пострадавших регионов — 3 ноября. По данным Reuters, в населенном пункте Пайпорта на протесты вышли сотни местных жителей. Они забросали представителей власти грязью, а также начали выкрикивать такие лозунги, как «Убийцы!».

Как утверждает Sky News, женщина из толпы палкой ударила телохранителя, сопровождавшего короля. По информации Reuters, на лице у одного из охранников была замечена кровь.

Телохранители пытались защитить монархов, раскрыв зонты, однако лица и одежда Филиппа VI и его супруги Летиции все же оказались испачканы. Тем не менее они сохраняли спокойствие, продолжили осмотр улиц и пытались поговорить с пострадавшими.

ABC пишет, что Филипп VI сказал местным жителям, что понимает сложившуюся ситуацию и остается «вместе с народом». Визит короля в Пайпорту продлился три часа.

Что вызвало недовольство испанцев

Один из протестующих заявил, что власти знали об инциденте, но ничего не сделали для его предотвращения. Также местные жители обвинили аварийные службы в запоздалой реакции на произошедшее бедствие. При этом власти Валенсии заверили, что действовали настолько эффективно, насколько это было возможно.

Возмутило местных жителей и то, что перед приездом короля в Валенсию были направлены военные, чтобы расчистить улицы города от последствий наводнения, отмечает АВС. Однако основная ярость толпы была направлена на премьер-министра Педро Санчеса.

«Короли не виноваты в том, что с нами случилось. Во всем виноват Педро Санчес», — сказал один из мужчин в толпе.

Другие скандировали: «Где Педро Санчес? Педро Санчес, где он?». После визита в Пайпорту королевская чета должна была направиться в Чиву, еще один из наиболее пострадавших муниципалитетов, но эта поездка была отменена.

Региональный лидер Валенсии Карлос Мазон, который также посетил Пайпорту под свист и оскорбления протестующих, написал на своей странице в Х, что понимает гнев местных жителей. Санчес ранее заявил, что любая потенциальная халатность будет расследована позже, и призвал к политическому единству перед лицом трагедии.

В конце октября на юго-востоке Испании прошли сильные проливные дожди, что привело к наводнениям в городах. В результате затопило улицы и нижние этажи зданий, а также смыло автомобили и куски каменной кладки.

По последним данным, число погибших достигло до 217 человек. Почти все жертвы погибли в регионе Валенсия, более 60 из них — в Пайпорте. Десятки людей по-прежнему числятся пропавшими без вести, а около трех тысяч домов по-прежнему остаются без электричества.

Ученые говорят, что экстремальные погодные явления становятся все более частыми в Европе и в других местах из-за изменения климата, пишет Reuters. Метеорологи считают, что ключевую роль в усилении проливных дождей играет потепление в Средиземноморье, которое увеличивает испарение воды.