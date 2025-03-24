Корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне боевых действий на Украине, сообщило издание 24 марта. Подробности произошедшего уточняются.

По предварительным данным, корреспондент погиб в результате артиллерийского удара. Журналист работал в зоне боевых действий с 2022 года. Последний его репортаж — об обстановке на купянском направлении в Харьковской области — вышел в эфире «Известий» 23 марта.

Александр Федорчак родился в Крыму 29 июля 1996 года, указано на странице журналиста во «ВКонтакте». В 2018 году он окончил факультет славянской филологии и журналистики в Таврическом национальном университете (ТНУ) им. В. И. Вернадского.

В том же году Федорчак начал работать на телеканале «Крым 24» в должности редактора, в 2022 году он стал специальным корреспондентом на телеканале «Звезда», а в 2024 году пришел работать в «Известия».

Последняя публикация Федорчака во «Вконтакте» была сделана 20 марта. Днем ранее он сообщил, что вернулся на красно-лиманское направление в ДНР. «Фронт активен тут с двух сторон и стало, вроде как, опаснее! Но наступление идет!» — писал военкор.

После смерти Федорчака его коллега — корреспондент «Известий» Денис Кулага — заявил, что погиб «молодой, перспективный и жизнерадостный журналист». Он описал военкора как «парня, который так хотел всем помочь, и так боялся, кому-либо навредить».

«Первое, о чем он беспокоился — это не помешать своими съемками нашей команде. <…> Погиб внимательный и чуткий друг», — сказал Кулага.

Директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин назвал гибель Федорчака «еще одной страшной потерей <…> коллектива». По его словам, украинские войска «продолжают целенаправленно бить по журналистам, которые делают свою работу и выполняют свой долг».

«Несмотря ни на какие договоренности, заявления, [ВСУ] бьют исподтишка по тем, кто не может ответить встречным огнем. Но мы уверены, что те, кто это сделал, совсем скоро понесут справедливое наказание. Мы со своей стороны все для этого сделаем», — подчеркнул Тюлин.

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего Федорчака.

«Погиб наш земляк, военный корреспондент издания «Известия» Александр Сергеевич Федорчак, талантливый журналист и мужественный человек. <…> С первых дней спецоперации он выполнял свой служебный долг на исторических территориях», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в память о журналисте телерадиокомпания «Крым» снимает развлекательные программы и меняет логотипы на черно-белые во всех СМИ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала гибель Федорчака «очередным преступлением киевского режима против свободы слова и журналистики». По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство будет добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО на гибель военкора «Известий».