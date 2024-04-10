Космонавт-испытатель, Герой России Александр Мисуркин в интервью RTVI оценил голливудский фильм «Марсианин» и российский фильм «Вызов».

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«Вы знаете, у меня даже есть где-то в записях разбор топ-10 фильмов о космосе, снятых на реальных событиях, и свое к этому отношение», — отметил он.

Мисуркин признался, что ему очень нравится фильм «Марсианин», однако обратил внимание на «один небольшой ляп» в этом фильме.

«В «Марсианине» есть только один такой небольшой ляп, там, где он начинает летать на перчатке. Это такой очень прямо уж чересчур момент… Я имею в виду, он режет свою перчатку и за счет струи реактивного истекающего воздуха, кислорода он летит. Я очень сильно сомневаюсь, что это реально можно сделать. Но во всем остальном фильм очень реалистичен», — рассказал он.

Мисуркин также похвалил фильм за то, что у главного героя «хочется учиться» стойкости и готовности к пошаговому решению проблем.

Говоря о российском фильме «Вызов», космонавт высоко оценил то, как было показано пребывание космонавтов на российском сегменте МКС. Он также отметил реалистичность изображения того, как выглядит Земля из космоса.

«Что касается медицинской части, не мне судить, я не доктор по образованию, насколько реально можно с помощью проволоки и ложки чайной решать проблему с легким, но допускаю мысль, что это возможно», — добавил Мисуркин.

Он также признался, что его «смущает» мотивация фильма, связанная с необходимостью интегрировать в фильм многоцелевой лабораторный модуль «Наука» российского сегмента МКС.

«Для этого нужны рабочие руки, и тут мы вместо космонавта отправляем съемочную группу снимать кино, а модуль еще полгода ждет, пока его начинаем интегрировать. И почему-то это сильно совпало с тем моментом, когда Том Круз оповестил о своем желании снимать фильм в космосе», — пояснил Мисуркин.