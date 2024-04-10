Американский предприниматель Илон Маск прошел тем же путем в освоении космоса, что и советский академик Сергей Королев, только в условиях сегодняшнего времени. Об этом в специальном интервью RTVI заявил космонавт-испытатель, Герой России Александр Мисуркин.

«По сути, в моем представлении, он повторил дорогу Сергея Павловича Королева, только в новых, современных реалиях. Поэтому [я отношусь к нему] только с глубоким уважением», — сказал Мисуркин.

Он также признал, что к словам Маска можно относиться по-разному, и призвал смотреть на его дела.

«А дела заключаются в чем? Человек сумел с нуля организовать отрасль космическую. Можно рассуждать, на какие средства, но их нужно было получить в любом случае, нужно было получить кредит доверия, чтобы тебе дали эти средства», — подчеркнул космонавт.

Мисуркин также назвал две возможные задачи полетов на Марс, о колонизации которого в ближайшем будущем неоднократно заявлял Маск. Одной из них, отметил космонавт, может быть создание «функционального резерва» на случай возможного столкновения Земли с астероидом.

«Мы стартовали во второй полет, когда впервые ученые смогли увидеть астероид, который прилетел в Солнечную систему извне, и он пролетел не так далеко от Земли, и заметить его смогли не так заблаговременно. То есть я о чем? О том, что действительно такая опасность астероидная существует. Поэтому, когда мы достигли уровня технологического развития, позволяющего нам существовать не только на одном объекте Солнечной системы, это реальное такое резервирование функциональное», — сказал он.

Однако текущий технологический уровень человечества на данный момент не позволит наладить на Марсе полноценную жизнь, отметил Мисуркин. В связи с этим, второй задачей освоения Марса должно стать решение этих проблем, которое отразится на других сферах человеческой жизни.

«Например, сегодня мы в космосе, для того чтобы не терять кальций из костной ткани и не терять тонус мышц, мы там 2 часа каждый день занимаемся спортом. Но на сегодняшний день ученые смогли синтезировать белок, который очень близок с тем белком, который, как выяснилось, отвечает как раз за сохранность кальция в костной ткани. Таким образом, как минимум одна проблема, связанная с космосом, она может помочь не только лучше, эффективнее использовать твое время в космосе, но и помочь решить проблему с остеопорозом на Земле», — пояснил он.