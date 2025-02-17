В школах в рамках борьбы с вейпами нужно показывать во время «Разговоров о важном» передачу Андрея Малахова о вреде электронных сигарет, а также рассказывать о принятых депутатами Госдумы мерах. С таким предложением к министру просвещения Сергею Кравцову обратились депутаты Госдумы от КПРФ: лидер фракции Геннадий Зюганов и глава думского комитета по защите семьи Нина Останина.

Копия обращения есть в распоряжении RTVI. Как отмечают парламентарии со ссылкой на данные Минздрава РФ, сейчас более 90% пользователей электронных сигарет — это подростки.

«Использование вейпов, помимо непосредственного вреда здоровью, может стать первым шагом к переходу на табакокурение или применение более тяжелых психоактивных веществ. Привлекательные вкусы жидкостей и общественное восприятие вейпинга как “модного” занятия способствуют росту его популярности среди молодежи, несмотря на очевидные риски», — подчеркивают депутаты.

В документе отмечается, что в отдельных случаях подростки попадают в больницу со «страшными химическими ожогами и повреждениями дыхательных путей» из-за курения вейпов, зафиксированы и смертельные случаи.

В рамках борьбы с этим явлением коммунисты предлагают показывать школьникам во время внеурочных занятий «Разговоры о важном» программу Андрея Малахова «Опасное увлечение: пар-убийца губит подростков».

Также учащимся, как считают авторы инициативы, следует рассказывать «о принятых законодательных мерах по ограничению продаж вейпов несовершеннолетним», в том числе привлекая для этого депутатов Госдумы.

«Законодательного запрета на продажу вейпов недостаточно. Нужно проводить широкую информационно-разъяснительную работу в детской и подростковой среде, рассказывать о последствиях употребления никотинсодержащих жидкостей», — уверены коммунисты.

В конце декабря 2024 года в Госдуму был внесен законопроект о полном запрете продажи вейпов. Документ, вероятно, будет рассмотрен в марте.

Кроме того, в декабря 2024-го президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за неоднократную продажу табака, вейпов и кальянов несовершеннолетним. Нарушителям грозит штраф до 80 тыс. рублей или до одного года исправительных работ.

В сентябре 2023 года результаты опроса SuperJob показали, что доля курильщиков вейпов в России увеличилась почти в три раза за последние несколько лет. Согласно данным исследования, каждый пятый респондент курил только электронные испарители, а 16% совмещали вейпы с обычными сигаретами.