Впервые за всю историю своего существования немецкая крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) вышла на первое место на земельных выборах — победила по итогам голосования за кандидатов в парламент Тюрингии. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, опубликованные ZDF.

Судя по этим данным, АдГ набрала 33,5% голосов, Христианско-демократический союз (ХДС) — 24,5%, «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) — 14,5%, «Левые» — 11,5%.

«Их ждет испытание реальной властью». Куда поведет ФРГ «Альтернатива для Германии»

1 сентября проходило голосование за кандидатов в депутаты парламента Саксонии и Тюрингии, следующие выборы — в Бранденбурге (восточная часть Германии) — состоятся 22 сентября.

Партия «Альтернатива для Германии» была основана евроскептиками в 2013 году в знак протеста против того, чтобы Евросоюз выделял миллиардную помощь в поддержку греческой экономики. Наибольшей популярности она достигла в 2015 году в период миграционного кризиса, а в 2017 году впервые прошла в бундестаг.

«Мы излагаем взгляды, которые по большей части были общепринятыми в Германии еще 25 лет назад. Это не были какие-то взгляды с уничижительным смыслом, но вполне уважаемые взгляды меньшинства, о которых можно было заявлять. А сейчас они все считаются крайне правыми и экстремистскими», — пояснял RTVI немецкий евродепутат от АдГ Гуннар Бек.

Главной темой в нынешней избирательной кампании стал украинский конфликт. Руководитель отделения АдГ в Тюрингии Бьорн Хеке заявлял, что по итогам выборов станет ясно, сойдет Германия «с тропы войны в среднесрочной перспективе» или продолжит совершать действия, ведущие к эскалации конфликта.

Кандидаты от «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» в Тюрингии использовали слово «мир» как ключевое в своих предвыборных лозунгах и программах.

Представляющий «Левых» глава правительства Тюрингии Бодо Рамелов призывал создать в Европе новую систему безопасности с вовлечением России, заключив пакт о ненападении между странами-участницами и сформировав оборонительный союз, ориентированный на урегулирование конфликтов.