Министр финансов Антон Силуанов поддержал идею сократить число чиновников и увеличить им зарплату. При этом он напомнил, что такой шаг требует больших расходов, тогда как основным приоритетом сейчас являются вопросы, связанные с проведением Россией военной операции на Украине. Опрошенные RTVI экономисты прокомментировали предложение главы экономического ведомства и рассказали о возможных рисках, которые оно может за собой повлечь.

Что сказал Силуанов

Выступая на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» Силуанов заявил, что Минфин считает необходимым сократить число государственных служащих в стране.

«Нам может быть, и не нужно столь такой большой численности государственного сектора. Давайте мы лучше сократим количество работников. Ну, так сказать, государственных служащих», — сказал он.

Согласно данным Росстата на 2021 год, общая численность служащих и работников по категории «Государственное управление, обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение» составляет 3,3 млн человек. Более свежих данных Росстат не публиковал.

Тем, кто останется работать на госслужбе, глава ведомства предложил повысить зарплату. В то же время Силуанов отметил, что увеличение зарплаты требует больших расходов, которые сейчас идут на обеспечение поддержки боевых действий на Украине.

«Именно туда мы сейчас основные ресурсы направляем. Помимо того, что мы помогаем семьям с детьми, помогаем людям, которые нуждаются. Мы в первую очередь сейчас концентрируем ресурсы на обеспечении наших задач в области нашей безопасности и обороны и решении вопросов СВО», — отметил министр.

Усредненная заработная плата государственного служащего, по данным Росстата за 2022 год, была равна 126 тыс. рублей. В июле 2024 года президент России Владимир Путин повысил должностные оклады госслужащим за чин и ранг.

Малоэффективная мера или «абсолютно логичный шаг»?

Президент центра экономики инфраструктуры Владимир Косой обратил внимание на то, что сокращение госслужащих «периодически начинается» в любом государстве и в значительной части касается ликвидации пустых штатных единиц.

«Соответственно, как правило, эффект подобных сокращений кадров имеет, скажем так, очень ограниченный характер», — пояснил он.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в свою очередь назвал сокращение численности госслужащих «абсолютно логичным шагом» на фоне дефицита бюджета на 2024-2026 годы.

Вместе с этим, эксперт предупредил, что этот процесс имеет свои издержки.

«Нужно подходить очень точечно, чтобы не было — я бы сказал даже не коррупционной составляющей, а кумовства: «Оставлю своего, уволю того». Это ведь не первый раз у нас. И в Союзе была такая история, и в России. И это всегда вызывало некоторый стресс среди государственных служащих», — сказал Остапкович.

Для того, чтобы сокращение не выбило госслужащих из строя, он предложил увольнять наименее эффективных и производительных чиновников, «а не тех, кто по характеру «не такой» или спорит с начальством».

Владимир Косой связал инициативу по повышению зарплат госслужащих с тем, что индексация зарплат в последние годы распространялась в основном на сотрудников, которые связаны с силовыми структурами.

«То, что Силуанов поднял вопрос о подъеме заработной платы, вот таким вот образом ее упаковав, связано с тем, что последнее время зарплаты активно индексировались всевозможным госслужащим, связанным с силовыми органами, а гражданских служащих это затронуло в гораздо меньшей степени. По факту — это попытка поднять бюрократии заработную плату, упаковав её в красивые фантики», — пояснил он.

Остапкович также отметил, что предложение Силуанова, скорее всего, было согласовано с президентом и премьером, так как сам министр «лично на такую реформу бы не пошел».