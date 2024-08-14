Минфин выступает за сокращение числа чиновников в стране, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Оставшимся он предложил повысить зарплату.

«Давайте мы лучше сократим количество работников. Ну, как сказать, государственных служащих. И повысим им зарплату», — сказал Силуанов (цитата по ТАСС).

В то же время глава Минфина отметил, что увеличение зарплаты требует больших расходов, которые сейчас идут на обеспечение поддержки боевых действий на Украине.

«Именно туда мы сейчас основные ресурсы направляем. Помимо того, что мы помогаем семьям с детьми, помогаем людям, которые нуждаются. Мы в первую очередь сейчас концентрируем ресурсы на обеспечении наших задач в области нашей безопасности и обороны и решении вопросов СВО», — отметил министр.

В 2019 году в Минфине подсчитали, что на каждые 10 тыс. россиян приходится 163 работника государственных и муниципальных органов власти. Татьяна Нестеренко, занимавшая тогда должность замминистра финансов, отмечала, что к чиновникам в России принято относить всех работников государственных и муниципальных органов.

«Их около 2,4 млн человек. Получается, на десять тысяч населения России приходится 163 “чиновника”. Это 3,3 процента от численности занятых в экономике», — поясняла Нестеренко.

Согласно данным Росстата на 2021 год, общая численность служащих и работников по категории «Государственное управление, обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение» составляет 3,3 млн человек. Более свежих данных Росстат не публиковал.

Усредненная заработная плата государственного служащего, по данным Росстата за 2022 год, была равна 126 тыс. рублей. В июле 2024 года президент России Владимир Путин повысил должностные оклады госслужащим за чин и ранг.

В частности, надбавки у чрезвычайного и полномочного посла, а также у действительного государственного советника юстиции первого класса составили 33,1 тыс. рублей. Прошлая редакция указа предполагала для них оклад в 30 тыс. 167 рублей в месяц. Минимальный оклад у атташе и юристов 3 класса стал 9809 рублей, до этого он составлял 8939 рублей.

Также были пересчитаны оклады торговых представителей, представителей органов исполнительной власти за рубежом и сотрудников аппаратов различных структур на разных уровнях.