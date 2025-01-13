Газета Вооруженных сил России «Красная звезда» принесла извинения читателям после публикации материала о первом «якобы боевом» использовании гиперзвуковой ракеты «Кинжал» с бомбардировщика Су-34 в зоне военной операции на Украине. Соответствующий абзац был добавлен в текст отредактированной статьи на сайте издания.

«При подготовке материала автором была допущена грубая ошибка, использована непроверенная информация, опубликованная на стороннем интернет-ресурсе о якобы боевом применении в зоне СВО экипажем самолета Су-34 гиперзвуковой ракеты «Кинжал». В публикацию внесены необходимые изменения. Редакция приносит извинения своим читателям», — говорится в текущей версии материала.

Изначально в статье шла речь о том, что «впервые в боевых условиях» прошло успешное применение ракеты «Кинжал» «под командованием полковника Стефанова М. А.», пишет РБК со ссылкой на ТАСС. Позднее агентство также аннулировало это сообщение и принесло извинения читателям.

«Новость с заголовком «Су-34 в ходе СВО впервые в боевых условиях успешно применил «Кинжал», выпущенная 13 января в 12:11 мск, аннулируется в связи с изменением содержания в материале газеты «Красная звезда». ТАСС приносит извинения своим подписчикам и читателям», — говорится в тексте, доступном по ссылке.

Как отмечает телеграм-канал Fighterbomber, который ведет эксперт по боевой авиации, гиперзвуковые ракеты «Кинжал» не предназначены для запуска с Су-34 из-за недостаточно высокой скорости бомбардировщика (скорость «Кинжала» в 10 раз превышает скорость звука, масса боевой части — 500 кг; максимальная скорость Су-34 составляет 1900 км/ч. — Прим. RTVI). Автор канала указал, что ракеты этого класса используются только на истребителях МиГ-31И(К).

Опубликованная в «Красной звезде» статья посвящена «подвигу в небе над Украиной», который совершил заслуженный летчик-испытатель России Максим Стефанов, «когда ему уже было за 50».

«Однажды при выполнении боевой задачи по нанесению удара по скоплению противника ведомый им истребитель Су-35 был поражен зенитной ракетой. В такой ситуации пилот обычно покидает самолёт. Но Стефанов, верный принципу испытателя — во что бы то ни стало сохранить крылатую боевую машину, проявив чудеса выдержки и лётного мастерства, вышел победителем из этой, казалось бы, безвыходной ситуации: дотянул до своего аэродрома и посадил повреждённый самолет. После приземления механики насчитали на боевой машине 28 пробоин» — говорится в тексте материала.

Издание также сообщило, что за время, которое прошло с начала военной операции в 2022 году, под командованием Стефанова были уничтожены 120 украинских объектов, включая командные пункты, склады вооружения, места хранения авиатехники, пункты сбора личного состава, железнодорожные станции и мосты, а также больше 180 военных ВСУ.

«За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом отвагу и мужество полковнику Стефанову М.А. присвоено звание Героя Российской Федерации», — отмечает «Красная звезда».