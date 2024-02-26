Владелец красноярского гей-бара Elton Денис Шилов сообщил о закрытии заведения, где 23 февраля в честь Дня защитника Отечества прошла вечеринка с танцами травести в костюмах, напоминавших военную форму. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина увидела ролик с мероприятия в соцсетях и обратилась в полицию.

В беседе с красноярским «Седьмым каналом» Шилов пояснил, что решил закрыть бар из-за поступивших от правоохранительных органов «намеков» на невозможность продолжения работы. Заведение просуществовало полтора года.

«Не понимаю, зачем к одним гражданам страны формируют негативное отношение. В такой ситуации не хочется работать. Мы не сможем проводить вечеринки, соответсвенно, не сможем платить зарплату нашим сотрудникам и налоги», — заявил владелец бара.

По словам Шилова, на следующий день после появления новости о вечеринке в СМИ и соцсетях возле бара собралась группа из 10-20 «агрессивно настроенных» вооруженных мужчин, которые «кошмарили» посетителей — не давали им зайти внутрь и выходить. Когда сотрудники заведения вызывали охрану, эти люди удалялись, но потом возвращались вновь.

«Полиция отказалась принимать заявление от нас, так как когда они приезжали — мужчины вдруг рассасывались. Эта группа находилась на улице, охрана их не пускала в заведение», — пояснил владелец Elton bar.

23 февраля в баре состоялась вечеринка в честь Дня защитника Отечества. Развлекательная программа включала выступления мужчин-травести в костюмах, пародирующих военную форму. Видео с их танцами было выложено на страницах клуба в соцсетях. Кто-то из подписчиков переслал его главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Она заявила, что обратится в полицию.

На странице Elton bar в соцсети «ВКонтакте» сообщалось, что на вечеринке произошел конфликт между молодым человеком по имени Иван и некой девушкой, которая якобы «отжала» у него стул. Сначала Иван вылил на нее пиво, а затем распылил перцовый баллончик на ее подруг. Впоследствии он написал, что подаст заявление на бар и добьется его закрытия. Руководство бара предположило, что именно Иван мог передать видео с танцами Мизулиной.

На следующий день в клуб пришли полиция и Росгвардия, объявив о начале проверки по подозрению в употреблении и распространении наркотиков. Кроме того, силовики проверили весь имевшийся в баре алкоголь. На тот момент в Elton bar находились 19 человек, 12 из них были доставлены в отделение для дополнительной проверки. Продолжение праздничной вечеринки, анонсированное на сайте заведения, было прервано.

«В настоящее время в отношении владельца клуба проводится проверка по факту провокационной вечеринки. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале краевого управления МВД.

Все видео с праздничной вечеринки были удалены из соцсетей заведения после того, как вокруг мероприятия возник скандал. Один из подписчиков Elton bar спросил администрацию клуба, зачем она организовывала такое тематическое мероприятие, и получил ответ: «Напомним, что мы такие же граждане страны, у нас такие же родители, многие из нас и наших родственников были Защитниками отечества. И мы имеет ровно такое же право отмечать этот праздник».