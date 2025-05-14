Центральный районный суд Красноярска арестовал на семь суток политолога Алексея Аксютенко по статье об организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч.2 ст. 20.2 КоАП). Поводом к аресту мужчины стали призывы выйти на марш «Бессмертного полка» 9 мая с политическими лозунгами, следует из решения суда.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края, Аксютенко 8 мая разместил в своем телеграм-канале пост, в котором предлагает подписчикам и участникам акции «Бессмертный полк» выйти на шествие с портретом своего родственника в одной руке, а в другую руку взять плакат с лозунгом «За родной район».

Кроме того, уточнили в суде, в посте от 7 мая Аксютенко разместил герб Идринского района с георгиевской лентой и логотипом празднования 80-летия Победы, а также «призывом в форме лозунга»: «Сохраним Идринский район 1923».

«К публикации имеется описание следующего содержания: «Идринский район готовится к шествию «Бессмертного полка»! Вот это я понимаю подход. Если все районы 9 мая выйдут на шествие с плакатами и транспарантами это будет очень круто. Главное снимайте видео. Покажем ботам, что такое сибирский народ», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы красноярских судов.

Судя по публикациям в канале Аксютенко, жители некоторых районов действительно впоследствии вышли на акцию «Бессмертный полк» с баннерами, на которых имелись тематические лозунги.

Судья Станислав Бузук счел посты политолога административным нарушением, и назначил Аксютенко наказание в виде семи суток ареста. Красноярский телеграм-канал «Борус» уточняет, что привлечь политолога к ответственности за его посты изначально попросили местные активисты из общественной организации «Волонтеры Победы». «Активисты посчитали такие призывы «искажающими суть» акции», — пишет телеграм-канал.

Сам Алексей Аксютенко, судя по контенту его канала, активно освещает протесты местных жителей, выступающих против муниципальной реформы. Последняя предполагает переход на одноуровневую систему местного самоуправления и объединения районов. Местные СМИ пишут, что сейчас в Красноярском крае насчитывается 472 муниципальных образования. Реформа же сократит их число до 39. Всего в регионе будет шесть городских и 33 муниципальных округа. Соответственно, сократится не только количество администраций, но и депутатских советов.

Противники реформы записывают видеообращения, в которых просят власть сохранить их районы в прежних границах и с прежними наименованиями. Среди тех, кто выступает с такими обращениями, как уточнял лидер фракции ЛДПР в заксобрании Красноярского края Алексей Бойков, есть и участники СВО.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в начале мая заверил, что «все населенные пункты останутся на карте края», а сама реформа, по его словам, призвана «повысить качество муниципального управления, что должно привести к улучшению качества жизни».

Закон о реформе местного самоуправления был принят в Госдуме в марте 2025 года. Его ключевой новацией наряду с перераспределением полномочий между разными уровнями власти, станет обязательный переход от двухуровневой системы местного самоуправления к одноуровневой. Закон предполагает, что к 2028 году в России все сельские и городские поселения должны быть объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации должны быть ликвидированы. Также закон наделяет губернаторов регионов правом участвовать как в назначении глав муниципалитетов, так и инициировать их отставки, — например, за систематическое невыполнение KPI.