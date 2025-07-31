Воспитательница красноярского детдома №1 приговорена к четырем годам и одному месяцу колонии общего режима за систематические издевательства над маленькими воспитанниками. О решении суда по ее делу сообщила в своем телеграм-канале краевая прокуратура.

Следствие установило, что с августа 2024 года на протяжении полугода женщина проявляла жестокость в отношении четырех детей с особенностями развития из группы «Солнышко». Младшему из них в тот период было четыре года, старшему — семь лет.

В прокуратуре пояснили, что в ответ на «обычные детские капризы» воспитательница применяла физическое и психологическое насилие — сильно дергала за одежду, била по голове ладонью, вцеплялась пальцами в лицо, тянула за плечи и локти, таскала за руки. Один из воспитанников, пострадавших от жестокого обращения воспитательницы, рассказал, что она «часто целый день ругалась» на него, «ставила в угол и била», поэтому он ее боялся.

«Мне было больно, обижала меня много раз, дергала за руку. Также била и обижала меня на улице, ругалась», — говорил мальчик.

Привлеченная к ответственности женщина отказалась признать вину, несмотря на доказательства в виде видеозаписей. Она заявила, что на этих видео запечатлены ее попытки «успокоить» воспитанников, которые при этом якобы не испытывали никакой боли.

«Виновной себя не признаю. Умысла на причинение детям физического, психического насилия у меня никогда не было», — заявила педработник на суде.

Тем не менее ее признали виновной по двум статьям — о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию (ст. 156 УК РФ) и истязании (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

После отбывания срока наказания в виде лишения свободы женщине еще три года запрещено будет работать на должностях, каким-либо образом связанных с воспитанием детей. Однако вынесенный приговор вступит в силу только после того, как ее собственному ребенку исполнится 14 лет, уточнили в прокуратуре.