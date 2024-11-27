Депутату красноярского заксобрания предъявили окончательное обвинение в истязании сожительницы (ч. 1 ст. 117 УК) и угрозе ей убийством (ч. 1 ст. 119 УК), сообщает региональное управление Следственного комитета (СК). Речь идет об экс-первом секретаре крайкома КПРФ Андрее Новаке, отмечает РИА Новости.

По версии следствия, с января 2022 по июнь 2024 года депутат систематически избивал женщину, с которой состоял в близких отношения, в ходе бытовых конфликтов. За медицинской помощью потерпевшая не обращалась.

В ночь на 14 июня обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил женщину, а после накрыл ее голову подушкой и угрожал убийством. Мужчина остановился только после того, как в комнату вошла малолетняя дочь потерпевшей, отмечает СК.

Телеграм-канал «Борус» пишет, что пострадавшая — бывшая глава Федерации шахмат Красноярского края Инна Яковлева. После инцидента, который произошел 14 июня, она обратилась в полицию и решила рассказать об избиениях в СМИ.

В разговоре с «Борусом» Яковлева представилась бывшей женой Новака. Она рассказала, что конфликт с парламентарием у них произошел из-за вопроса, связанного с алиментами на детей. По ее словам, Новак угрожал ей убийством, а общих детей обещал «сгноить в детском доме».

«Бил по голове. Продолжалось все минут десять, но мне хватило с лихвой этого. Я успела отправить сообщение дочери, она вызвала полицию. Слава Богу, что они приехали быстро. Говорить пока тяжело, похоже на то, что у меня сильное сотрясение», — рассказывала женщина.

Новак в беседе с корреспондентом «Боруса» утверждал, что незнаком с Яковлевой, а произошедшее назвал провокацией.

В ответ на это женщина предоставила изданию семейные фото, на которых в том числе запечатлен парламентарий. Она заявила, что состоит в отношениях с Новаком с 2007 года. Все это время пара жила в квартире Яковлевой, воспитывала дочь и сына. Официальная жена парламентария — Юлия — якобы не жила с ним уже много лет, но «брак они не расторгали, чтобы не мешать его карьере».

В конце июня против Новака возбудили уголовное дело, суд запретил ему приближаться к месту жительства потерпевшей, а также общаться с ней и свидетелями, в том числе с помощью любых средств связи.

«То, в чем обвиняют Андрея Новака, не связано с его депутатской деятельностью. Но в случае доказательства его вины, он понесет наказание по всей строгости закона. Отношение к таким действиям может быть только одно — полное неприятие», — писал председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатков в своем телеграм-канале.

В ноябре Новака сняли с поста первого секретаря в краевом комитете КПРФ. В партии причину кадровых перестановок не назвали.