В Москве закроют для посещения Красную площадь с вечера 31 декабря до утра 1 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«С 18 часов 31 декабря до 8 часов 1 января 2024 года Красная площадь закрыта для посещения», — говорится в сообщении.

Причину ограничения свободного входа на Красную площадь в московском главке полиции не уточнили.

Исключение составит ГУМ-каток, «который работает в соответствии со своим расписанием». Msk1.ru пишет, что билет на этот будет стоить около 12 тыс. рублей.

Телеграм-канал Mash пишет, что в новогодние праздники праздники на входе на Красную площадь людей будут проверять досмотровые группы, расположенные на Ильинке, Никольской улице, в Кремлевском проезде и на площади Васильевский спуск.

Свободный вход на Красную площадь в новогоднюю ночь ограничивают в последние несколько лет. В 2020 и 2021 годах такое решение объясняли пандемией коронавируса и действием в городе режима повышенной готовности.

27 декабря РЕН ТВ сообщил, что 60-летняя женщина бросила коробку с салютами под елку на Красной площади, после чего сдетонировали пять зарядов. Источник телеканала уточнил, что она сделала это по указанию мошенника, представившегося в мессенджере сотрудником ФСБ. «Ранее у нее украли 9,3 млн рублей, мошенник пообещал вернуть деньги», — добавил собеседник. Женщину задержали, возбуждено уголовное дело.

В тот же день власти Москвы рекомендовали жителям и гостям города отказаться от запуска пиротехники в новогодние каникулы в связи с участившимися случаями провокаций с ее использованием.

«Следует воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и прочих аналогичных изделий в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, а также новогодних елок», — заявили в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

В ведомстве напомнили, что за нарушение правил эксплуатации пиротехники и пожарной безопасности грозит штраф.

В новогоднюю ночь проезд на общественном транспорте Москвы будет бесплатным, сообщил ранее мэр города Сергей Собянин. Будут работать метро, МЦК, 140 «наиболее востребованных» маршрутов наземного транспорта и 18 регулярных ночных маршрутов, МЦД закончит работу в 3:00. В ночь на 7 января (Рождество) метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД — до 03:00, работу 149 маршрутов наземного транспорта продлят до 3:30.

Кроме того, в новогодние праздники — с 30 декабря по 8 января — парковка на улицах Москвы будет бесплатной (кроме парковок со шлагбаумом), уточнил Собянин.