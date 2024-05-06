Следственный комитет (СК) возбудил больше 40 уголовных дел о мошенничестве и легализации доходов в отношении бывшего председателя совета директоров «Автовазбанка» («АВБ»), самарского бизнесмена Николая Тарана. Об этом пишет «Волга Ньюс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, расследование дел находится на контроле Генпрокуратуры, и уже до конца 2024 года материалы могут передать в суд.

Помимо Тарана в совершении преступлений подозревают и экс-президента «АВБ» Елену Казымову, уточнил источник.

«По предварительной версии, схемы проворачивали в банке примерно с 2005 года. Кредитовали подконтрольные фирмы-помойки», — передает слова собеседника «Волга Ньюс».

По информации источника, у банка «Траст», в состав которого вошел ликвидированный «АВБ», имеется 84 кредита общей суммой почти на 12 млрд рублей. По 32-м кредитам на 5 млрд рублей возбуждены уголовные дела, сроки давности по которым еще не истекли, пишет портал. Собеседник издания также утверждает, что еще несколько дел основаны на подозрении бывшего руководства «АВБ» в легализации доходов.

Дела бывшего руководства «Автовазбанка»

В июне 2023 года следствие возбудило против Николая Тарана и Елены Казымовой уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере (п. б ч. 4 ст. 174.1 УК). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. После этого Октябрьский суд в Самаре арестовал имущество банкиров.

В июле 2023 года суд заочно арестовал Тарана и Казымову по делу о мошенничестве. МВД объявило их в розыск. Отмечалось, что обвиняемые ранее покинули Россию.

«Автовазбанк» основан в 1988 году в Тольятти. С 2004 года банк был участником государственной системы страхования вкладов. В 2013 году «Автовазбанку» присвоили «Высокий уровень кредитоспособности», но уже в 2015 году передали на санацию «Промсвязьбанку». В начале марта 2019 года кредитную организацию ликвидировали путем присоединения к банку «Траст».

По данным портала «Банки.ру», в мае 2013 года «АВБ» привлекался к административной ответственности по статье о нарушении требований антиотмывочного законодательства (ч. 1 ст. 15.27 КоАП). Тогда организации вынесли предупреждение.

До августа 2015 года основными владельцами акций «Автовазбанка» оставались Николай Таран, Елена Казымова и еще одна экс-глава «АВБ» Вера Прокопенко. Им принадлежало почти по 32,5% акций организации.

Как отмечал портал «Волга Ньюс», в уголовных делах об отмывании денег из «АВБ» фигурировали компании «ПромТехСтейт» и «ПромТехРециклинг», учредителем которых значился Николай Таран. Источники в Генпрокуратуре рассказывали изданию, что «заведомо безвозвратные кредиты выдавались на фирмы, оформленные прямо на сотрудников банка».

«Также проверяется информация, что Казымова могла согласовывать выдачу «левых» кредитов, кроме того, дочь Тарана заключала от имени одной организации сделки в пользу самого Тарана», — отмечал ранее собеседник портала.

В феврале 2023 года силовики задержали по делу о мошенничестве в крупном размере начальника департамента кредитования «Автовазбанка» Юрия Фролова. По данным следствия, он контролировал выдачу невозвратных кредитов, общая сумма которых составила более 1 млрд рублей.

В январе 2022 года в разговоре с изданием «Самарское обозрение» Таран сказал, что больше не занимается бизнесом и что он стал «обычным пенсионером». В том же году банк «Траст» через суд добился ареста его счетов в рамках дела о банкротстве завода «Росскат». С 2005 года Таран входил в состав директоров предприятия, которое после кризиса перешло под управление банка «Траст».