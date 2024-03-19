В Омской области девятилетняя девочка оформила два кредита на мать, поддавшись уловкам мошенников, а в Челябинской области с рельсов сошли два электропоезда. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

На Ставрополье по факту осквернения Вечного огня арестовали одного мужчину, еще двоих объявили в розыск. Как пишет newstracker.ru , мужчины взобрались на постамент с огнем и начали проводить по нему ногами в обуви, движения напоминали процесс затаптывания. Один из участников снимал происходящее на камеру телефона.

Нижегородская область

В Чкаловском округе Нижегородской области 12-летний ребенок упал с крыши магазина во время чистки снега. Он был госпитализирован с многочисленными травмами, сообщает newsnn.ru.

Оренбургская область

В Оренбургской области на трассе М-5 Урал в Северном районе произошла авария с участием грузовика и автокрана. Как сообщает 56orb.ru, стрела автокрана насквозь пробила кабину большегруза, пострадал водитель фуры.

Омская область

Девятилетняя омичка оформила два кредита на мать, поддавшись уловкам мошенников. Как сообщает gorod55.ru, школьница наткнулась в интернете на ролики о продвижении своего аккаунта в социальной сети. Злоумышленник попросил взять телефон одного из родителей, сфотографировать все приложения и отправить фото в чат. Девочка так и сделала, а после под диктовку изменила пароль в личном кабинете банка матери и перевела мошенникам 92 тыс. рублей. Затем оформила два кредита на сумму 485 тыс. рублей и попыталась перевести деньги.

Карелия

В Петрозаводске с крыши одного из многоэтажных домов глыба льда упала на припаркованный автомобиль. Как сообщает karelinform.ru, на кадрах с места происшествия видно, что у автомобиля полностью разбито заднее стекло.

Приморский край

Сотрудники полиции во Владивостоке задержали мужчину, который спускался с 15 этажа жилого дома без страховки, стуча в окна и громко ругаясь. Как сообщает vostokmedia.com, он обвиняется в хулиганстве и порче общедомового имущества.

Челябинская область

В Челябинской области два электровоза сошли с рельсов. Уральская транспортная прокуратура уже назвала предварительную причину — отказ тормозной системы одного из электровозов, пишет kursdela.biz. О пострадавших не сообщается.

Хакасия

В Черногорске лишенный прав нетрезвый мужчина врезался на автомобиле Daewoo Nexia в дерево. В результате аварии, как сообщает newkhakasiya.online, погибла его пассажирка. Установлено, что 45-летняя женщина, как и водитель, ехала не пристегнутой.

ХМАО

В одной из школ Сургута началась проверка осле жалобы матери ребенка-инвалида на учительницу, сообщает muksun.fm. Женщина заметила на шее своего сына раны и обратилась за разъяснениями к педагогам. Не получив никакого ответа, она обратилась в полицию.

Пермский край

В Березниках на девушку упала глыба льда с крыши дома. Прохожие вызвали на место происшествия медиков, однако спасти пострадавшую не удалось, пишет Properm.ru.