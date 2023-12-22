В Кремле назвали «бульварным чтивом» публикацию The Wall Street Journal (WSJ) о гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Мы видели этот материал, но не хотели бы это комментировать, потому что вряд ли поддаются комментированию подобные материалы. В последнее время, к сожалению, Wall Street Journal любит заниматься продуцированием pulp fiction», ― сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит телеграм-канал радиостанции «Маяк».

О чем пишет WSJ

В статье издания от 22 декабря утверждается со ссылкой на неназванных представителей западной разведки и бывшего офицера российской разведки, что самолет Пригожина разбился якобы в результате взрыва бомбы, заложенной под крылом джета. По заявлению источников издания, «небольшое взрывное устройство» было заложено в аэропорту перед вылетом Пригожина, «пока инспекторы по безопасности заканчивали проверку самолета».

Источники WSJ утверждают, что операция готовилась два месяца якобы по приказу секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Президент Владимир Путин якобы «не стал возражать», говорят собеседники издания.

Патрушев не ответил на запрос издания.

Крушение самолета Пригожина

Бизнес-джет Embraer Legacy, на борту которого находился Евгений Пригожин, разбился 23 августа в Тверской области. Помимо основателя ЧВК «Вагнер», погибли пятеро его соратников, включая командира «Вагнера» Дмитрия Уткина, и трое членов экипажа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после крушения назвал абсолютной ложью заявления о возможной причастности Кремля к гибели Пригожина. В конце августа он сообщил со ссылкой на СК, что причиной крушения самолета могло стать «преднамеренное злодеяние».

Путин в начале октября заявил, ссылаясь на данные главы СК Александра Бастрыкина, что «в телах погибших обнаружены фрагменты ручных гранат».