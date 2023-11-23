Россия не представляет угрозы для Европы, наоборот, европейцы являются серьезной опасностью для россиян, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Чехии Петра Павела о том, что Москва — главная угроза для Европейского континента. Пресс-секретарь российского лидера назвал высказывание его чешского коллеги «истеричным».

«Из Праги много истеричных заявлений за последний год или даже несколько лет мы слышим. Подобные истеричные настроения не красят руководство Чехии. Ну, уж такое поколение политиков у них у власти. Это скорее их беда, а не наша. Россия не представляет угрозу для Европы. Европа представляет угрозу для России», — сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков назвал Евросоюз «подконтрольным США континентом», заявив, что страны ЕС «участвуют в НАТО, которая двигается со всей своей военной мощью к нашим границам».

«Именно это представляет для нас угрозу. Именно это заставляет нас делать то, что мы делаем сейчас», — добавил Песков.

Заявление чешского лидера

Президент Чехии Петр Павел назвал Россию угрозой, выступая на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Праге встречи глав государств Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша).

«Не только Чехия, но и все в НАТО рассматривают Россию как угрозу номер один в Европе», — сказал президент Чехии (цитату привело издание Blesk).

По словам Павела, необходимо «реалистично готовиться к такой угрозе». Все армии «готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе», подчеркнул чешский президент.

Он также выступил с оценкой, что после завершения боевых действий на Украине России потребуется 5-7 лет, чтобы восстановить боеспособность. Однако это будет зависеть и от того, каким будет исход нынешнего вооруженного конфликта, считает Павел.

Что думают немецкие аналитики

В начале ноября о якобы риске «нападения» России на НАТО предупредили Кристиан Меллинг и Торбен Шютц, авторы аналитического исследования Германского общества внешней политики (DGAP).

В отчете говорилось, что Россия со своими «имперскими амбициями» представляет для стран НАТО «самую большую и серьезную угрозу».

После того, как завершатся боевые действия на Украине, российскому руководству может потребоваться от 6 до 10 лет, чтобы восстановить ВС страны, утверждали авторы отчета.

Они предупредили, что в течение этого срока Германии и НАТО необходимо подготовиться к тому, чтобы «сдерживать Россию и, при необходимости, воевать с ней». Это поможет «снизить риск начала новой войны в Европе», говорилось в отчете.

Меллинг и Шютц выразили мнение, что российское руководство «не считает обязательными границы», установленные после распада СССР.

По оценкам экспертов и разведывательных служб, после боев на Украине России потребуется от шести до десяти лет, чтобы она сумела «осмелиться напасть на НАТО», отметили авторы отчета.

«Часы начнут тикать, как только прекратятся интенсивные боевые действия на Украине», — заявили они.