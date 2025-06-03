В белгородском поселке Томаровка 13-летняя девочка погибла от удара током в контактном фонтане, сообщает региональный СУ СК России в телеграм-канале. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»)

«Предварительно установлено, что 2 июня 2025 года около 15 часов в центральном парке поселка Томаровка Яковлевского муниципального округа во время игры на территории контактного фонтана несовершеннолетняя, предположительно, получила удар электрическим током и скончалась», — сказано в сообщении ведомства.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Baza пишет, что девочка играла возле фонтана с подругами, сняла обувь и бегала рядом с водой.

По данным телеграм-канала, пробежав несколько раз, подросток остановилась, крикнула «помогите» и упала.

«Очевидцы смогли оттащить девочку от воды — по их словам у школьницы шла пена изо рта и сначала они думали, что у нее случился эпилептический припадок. До приезда скорой девочке оказывали первую помощь, но, когда приехали медики, она уже не дышала», — отмечает Baza.