Жителям города Ишим Тюменской области в 06:00 прислали СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления из-за паводков. В телеграм-канале информационного центра регионального правительства говорится, что на реке Ишим зафиксирован критический подъем уровня воды.

«На реке Ишим идет критический подъем воды. Напомним, жильцов домов, которые могут оказаться в зоне подтопления, предупреждали об этом во время подворовых обходов. В городе развернуты пункты временного размещения», — говорится в сообщении местных властей.

Численность населения Ишима на январь 2021 года составляла 64 011 человек. В общей численности населения 19,7% — дети и подростки в возрасте моложе трудоспособного возраста, люди старших возрастов — 22,3%, население в трудоспособном возрасте составляет 58%. Общая площадь города — 6,0 тыс. га. Протяженность автодорог общего пользования местного значения — 234,976 км, из них с асфальтобетонным покрытием — 162,934 км.

Также в информационном центре сообщили, что въезд автотранспорта в Курганскую область будет ограничен из-за паводка. «Запрет коснется дорог Р-254 «Иртыш», Р-354 «Екатеринбург — Шадринск — Курган», «Иртыш» — подъезд к г. Тюмень, «Иртыш» — подъезд к городу Ишим», — отметили в курганском ОГИБДД.

На границах со Свердловской, Челябинской и Тюменской областями расположены пять мобильных постов полиции и иных служб.

«Запрет на въезд не коснется транспорта жителей Курганской области, специальной и дорожно-строительной техники, привлекаемой к проведению аварийно-спасательных работ, а также транспорта, доставляющего в регион продовольственные товары», — добавили в центре.

Из-за паводков в Тюменской области с 8 апреля действует режим ЧС. По данным Росгидромета, пик паводка на реках Ишим и Тобол в Тюменской области ожидается 20 апреля.

Глава Тюменской области Александр Моор ранее предупреждал, что региональному МЧС может понадобиться помощь местных жителей, у которых есть свои лодки.

Накануне, 15 апреля, в Упоровском районе начали эвакуировать жителей восьми поселений из-за угрозы затопления.