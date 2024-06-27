Замоскворецкий суд Москвы 26 июня заочно арестовал бывшую ведущую телеканала «Россия 1» Фариду Курбангалееву, по делу о «фейках» про российские Вооруженные силы (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) и об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). По данным «Медиазоны»*, дело связано с Легионом «Свобода России»**.

«Курбангалеевой Фариде Рашидовне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — говорится в сообщении суда.

Срок ареста будут считать с момента задержания на территории России или экстрадиции журналистки в страну.

«Интерфакс» пишет, что «претензии к Курбангалеевой связаны, в частности, с ее высказываниями по поводу ситуации на Украине».

Как пишет «Медиазона»*, следователь Мефодьев (имя не указано), обосновывая необходимость заочного ареста Курбангалеевой, заявил, что по этому же делу проходит Алексей Барановский, неонацист и представитель Легиона «Свобода России»** (формирование в составе ВСУ, которое, как утверждают его участники, сформировано из российских добровольцев и пленных). Его объявили в розыск в середине июня. В мае на YouTube-канале журналистки было опубликовано интервью с Барановским.

В материалах дела говорится, что Курбангалеева «считает правильной деятельность организаций, признанных в РФ террористическими». Названия организаций, о которых может идти речь, во время заседания не прозвучали, отмечает «Медиазона»*.

По словам Мефодьева, деятельность Курбангалеевой направлена «против безопасности России». Следователь добавил, что в отношении экс-ведущей ведется проверка на причастность к иным преступлениям.

Адвокаты Курбангалеевой настаивали на недопустимости рассмотрения ходатайства в отсутствие журналистки, поскольку «никаких уведомлений в адрес Курбангалеевой не было».

Уголовные дела в отношении Курбангалеевой объединены в одно производство. Статья об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Максимальное наказание по статье о фейках про армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) — 10 лет лишения свободы.

МВД России объявило Курбангалееву в розыск не позднее 17 июня. Сама журналистка связала преследование со своими критическими высказываниями в адрес российских властей.

19 июня Росфинмониторинг включил Курбангалееву в реестр террористов и экстремистов.

Чем известна Фарида Курбангалеева

Курбангалеева родилась в Казани в 1979 году. С 1998 по 2007 год работала в ГТРК «Татарстан». В 2007 году она стала ведущей программы «Вести» на телеканале «Россия-1». Уволилась с канала в 2014 году, после присоединения Крыма к России, а затем уехала из страны.

С 2018 года Курбангалеева проживает в Чехии. С 2018 по 2021 год вела новостные эфиры на телеканале «Настоящее время»*. В 2022 году осудила военные действия России на Украине и политику российского руководства.

В настоящее время Курбангалеева сотрудничает с несколькими изданиями, в том числе Republic*. Также ведет собственный YouTube-канал (около 37,3 тыс. подписчиков), на котором публикует интервью с оппозиционными и антивоенными спикерами.

*внесено Минюстом России в реестр иноагентов

**запрещенная в России террористическая организация