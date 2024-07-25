Уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля с российским военным на севере Москвы, еще до присоединения Крыма увлекался украинской культурой и принимал участие в протестах, но не поддерживал оппозиционера Алексея Навального. Об этом RTVI рассказал его старший брат, бывший главный редактор издания «Блокнот Краснодар» Алексей Серебряков.

В последние годы братья, между которыми семь лет разницы, близко не общались — оба были загружены по работе, а общих интересов было немного, рассказал Серебряков-старший.

По словам Алексея, Евгений рос замкнутым. Семьи у него не было, с девушками он отношения не завязывал, по крайней мере семья ничего об этом не знала. В компаниях не появлялся, не пил, не курил, вел закрытый образ жизни.

При этом Евгений часто созванивался с родителями, рассказывал о своих делах. С братом они в основном обсуждали либо бытовые вопросы, либо финансовые. Евгений как выпускник ВШЭ и банковский аналитик иногда давал Алексею комментарии по поводу изменения курса доллара и подобным темам.

Серебряков-младший некоторое время работал аналитиком в Сбербанке, затем перешел в другой банк ― какой именно, Алексей, по его словам, не знает.

В годы учебы Евгений некоторое время жил в Праге по обмену. Семье Серебряков в последнее время говорил, что летает в Ташкент по работе. В Турции, где мужчину задержали, он, по словам брата, ранее не был, по крайней мере ему об этом неизвестно.

Алексей утверждает, что Евгений никогда не проявлял агрессии, даже не повышал голос в спорах. Он вел малоподвижный образ жизни из-за сидячей работы, от этого страдал из-за лишнего веса. Несколько лет назад Евгению стало трудно ходить — болели спина и ноги, после этого он начал курс лечения.

«Он ко мне на юбилей приезжал в прошлом году с мамой — он еле ходил. Я сомневаюсь, что он сможет километр пробежать. В армии он не служил, скорее всего по той же причине», ― рассказал RTVI Серебряков-старший.

Интересовался Украиной, критиковал Навального

В общественно-политической жизни Евгений был активен, критиковал власти, предположительно ходил на акции протеста, однако не разделял идей оппозиционера Алексея Навального, рассказал Серебряков-старший.

«К Навальному у него было всегда негативное отношение, Навального он никогда не поддерживал, критиковал его», — сообщил собеседник RTVI.

В студенческие годы Евгений увлекся христианством. По словам брата, он регулярно посещал храм, ходил на все праздники, участвовал в благотворительности, например собирал деньги и одежду для бедных.

Серебряков увлекался изучением восточноевропейских языков — знал польский, украинский, читал книги по философии. Также он интересовался восточноевропейской, украинской культурой, «но это было еще до СВО и даже до Крыма (событий 2014 года)», — подчеркнул Алексей.

«У нас по отцовской линии корни украинские — переселенцы при Екатерине Второй», — пояснил он.

Телеграм-канал Shot утверждал, что Серебряков-младший интересовался оружием, но брат обвиняемого это не подтвердил.

Издание V1.ru высказывало предположение, что Серебряковы могут находиться в «определенном родстве» с депутатом Госдумы от Волгоградской области Владимиром Плотниковым.

Алексей Серебряков пояснил RTVI, что прямого родства с парламентарием у них нет: родственники их отца и Плотников — земляки из деревни Гусевка Волгоградской области.

«Деревня маленькая, тыcяча человек, там через свояка свояка — все родственники. Но прямого родства нет, с моими родителями он не общается, у родителей и брата даже нет его номер телефона», — рассказал Алексей.

Брат Серебрякова также рассказал, что не давал согласованный комментарий телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ*. По его словам, сотрудники канала выдали себя в разговоре с ним за следователей.

В апреле 2024 года Алексей Серебряков стал наставником в рамках кадрового проекта краснодарского отделения «Единой России» (ЕР) для участников военной операции и членов их семей. В том же месяце он покинул пост главреда «Блокнот Краснодар» и перешел на работу в ЕР.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов