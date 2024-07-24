Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал задержанного в Турции Евгения Серебрякова, объявленного в международный розыск фигуранта дела о подрыве в Москве автомобиля с российским военным. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Серебрякову вменяются убийство, в том числе общеопасным способом (п.п. «а, е, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК), и незаконный оборот взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 221.1 УК). Как отмечает ТАСС, заочный арест дает основания для запроса выдачи Серебрякова из Турции. Фигуранту дела грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее глава турецкого МВД Али Ерликая сообщил, что Серебряков, подозреваемый в подрыве машины в Москве, был задержан полицией провинции Мугла в Бодруме. По его словам, представители российского подразделения Интерпола передали своим турецким коллегам информацию о том, что россиянин, совершив теракт, вылетел в Бодрум.

По предварительным данным, преступник «действовал по заданию украинских спецслужб», он установил взрывчатку под водительское сидение внедорожника, после чего «дистанционно» произвел подрыв, отмечал телеграм-канал «112». Shot отмечает, Серебряков — 30-летний уроженец Волгоградской области, он увлекался оружием и искал работу менеджера, ранее работал в банке. В соцсетях его имя написано на украинском языке, добавил канал.

В Москве Серебряков жил вместе с котами на съемной квартире в Пресненском районе. Соседи мужчины в беседе с Shot назвали его тихим и интеллигентным, не замеченным в каких-либо скандальных историях. Тем не менее некоторые соседи назвали Серебрякова странным, а также вспомнили, что не так давно к нему приезжала мама. Кошек он несколько дней назад отдал другим людям.

Подрыв автомобиля Toyota Land Cruiser произошел на улице Синявинской на севере Москвы утром 24 июля. В результате происшествия пострадали мужчина и женщина, которые перед взрывом сели в машину. Предварительно, у мужчины оторвало ступни, женщина получила осколочные ранения, оба они были госпитализированы, передавал ТАСС.

По данным источника «Интерфакса», владельцем автомобиля является полковник российских ВС, руководитель одного из подразделений Генштаба. Судя по всему, во время взрыва пострадал полный тезка замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрея Торгашова, отмечал RT. По его данным, сам мужчина в беседе с очевидцем взрыва назвал себя участником боевых действий на Украине.

Следствие отрабатывает все версии, в том числе версию об «украинском следе», заявил источник «Интерфакса». Власти Украины заявили, что Киев не имеет какого-либо отношения к подрыву автомобиля в Москве. В Кремле выдвижение каких-либо версий произошедшего посчитали преждевременным.