В Турции задержан россиянин Евгений Серебряков, подозреваемый в подрыве машины в Москве, сообщил глава турецкого МВД Али Ерликая. По его словам, Серебряков прибыл в Турцию самолетом Москва — Бодрум.

Ерликая сообщил в соцсети X (ранее Twitter), что представители российского подразделения Интерпола в 10:30 утра (совпадает с мск) передали своим турецким коллегам информацию о том, что гражданин России Евгений Серебряков совершил в Москве теракт, после чего вылетел из Москвы в Бодрум. Подозреваемый был задержан полицией провинции Мугла в Бодруме, отметил глава МВД Турции.

Ранее о том, что подозреваемый улетел в Турцию, сообщил источник телеграм-канала «112». По предварительным данным, мужчина «действовал по заданию украинских спецслужб», он установил взрывчатку под водительское сидение внедорожника, после чего «дистанционно» произвел подрыв, отмечал канал.

Директор ФСБ Александр Бортников в беседе с Shot заявил, что российская сторона «работает с турками» для экстрадиции подозреваемого в Россию.

По данным Shot, Серебрякову 30 лет, он уроженец Волгоградской области. Мужчина увлекался оружием и искал работу менеджера, до этого работал в банке, пишет канал. В соцсетях его имя написано на украинском языке.

Серебрякова обвиняют по двум статьям: о незаконном приобретении и хранении оружия, а также убийстве двух и более лиц общеопасным способом, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, утверждает канал. Россиянину грозит до 20 лет тюрьмы.

По информации Mash, Серебряков вылетел из аэропорта Внуково в 5:37 утра чартерным рейсом PC 1457 авиакомпании Pegasus. В аэропорт он приехал почти под конец регистрации с купленным билетом. Был с ручной кладью, зарегистрировался онлайн.

С места преступления мужчина выехал около 2:40 ночи, спустя примерно 20 минут после установки самодельного взрывного устройства под днищем Toyota Land Cruiser.

Что известно о подрыве

Подрыв автомобиля Toyota Land Cruiser произошел на улице Синявинской на севере Москвы утром 24 июля. В результате происшествия пострадали мужчина и женщина, которые перед взрывом сели в машину, они были госпитализированы. Предварительно, у мужчины оторвало ступни, женщина получила осколочные ранения, передавал ТАСС.

Некоторые СМИ сообщили, что пострадавшие — офицер Минобороны Андрей Торгашов (другой вариант написания — Торгашев) и его жена, но сами супруги позже опровергли эту информацию.

Судя по всему, во время взрыва пострадал полный тезка замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрея Торгашова, сообщил RT. Жена пострадавшего заявила изданию, что ее супруг имеет отношение к силовым структурам. Сам мужчина сказал очевидцу взрыва, что он участник боевых действий на Украине.

Информированный источник говорил «Интерфаксу», что владельцем автомобиля, в котором сработало взрывное устройство, является офицер Генштаба ВС России. По словам источника агентства, следствие отрабатывает все версии, в том числе версию об «украинском следе».

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК) и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК). По данным «Ъ», впоследствии дело могут переквалифицировать на теракт.

Власти Украины уже заявили о своей непричастности к произошедшему. В Кремле выдвижение каких-либо версий произошедшего посчитали преждевременным.