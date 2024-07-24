Украина не имеет отношения к взрыву в автомобиле на севере Москвы, в результате которого пострадал предположительно представитель Вооруженных сил России. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк журналисту Александру Плющеву*.

«Насколько я понимаю, там газовое оборудование в машине у него было неисправное или что. Не имеем никакого, понятное дело, отношения к этому», ― сказал Подоляк.

Он добавил, что в Киеве будут «внимательно следить» за дальнейшими версиями вокруг инцидента.

Утром 24 июля на парковке жилого дома на Синявинской улице в Северном округе Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, в котором находились мужчина и женщина. Мужчине, по данным Baza, оторвало ступни, женщина получила травму лица.

В МВД сообщили, что автомобиль взорвался в результате «детонации неустановленного предмета». «Коммерсант» писал, что за рулем был офицер Минобороны, который предположительно «служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи». По данным издания, отрабатывается версия причастности к произошедшему украинских спецслужб.

Источник РБК, близкий к МВД, сообщил, что пострадавшего зовут Андрей Торгашов. Телеграм-канал Astra утверждал, что речь идет о заместителе начальника передающего радиоцентра 89 центра спутниковой связи ВС России. «Агентство»* утверждает, что это центральный узел связи Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Телеканал «360» и ТАСС сообщали, что автомобиль принадлежит участнику военной операции на Украине.

Жена Торгашова в разговоре с «360» назвала фейком информацию о том, что ее супруг пострадал при подрыве машины. Сам Торгашов заявил RT, что живет в другом районе Москвы, и взорванный автомобиль ему не принадлежит.

Baza утверждает, что в Toyota находился тезка офицера, который не имеет отношения к войсковой части спутниковой связи, но служит в российских Вооруженных силах.

По данным «Ъ», по факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК). Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью пострадавшего, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов