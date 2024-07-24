Замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов в разговоре с RT заявил, что на севере Москвы был подорван не его автомобиль. Информацию о подрыве принадлежащей ему машины офицер назвал фейком.

Торгашов заявил, что не имеет отношения к инциденту с подрывом автомобиля, который произошел утром 24 июля на севере Москвы.

«Я даже не проживаю в том районе. Я совсем в другом месте проживаю», — сказал он.

По словам Торгашова, у него «никогда в жизни не было Land Cruiser и не будет, наверное».

На вопрос о том, что он делал утром 24 июля, замначальника радиоцентра сказал: «Встал, на работе, работаю». О подрыве машины на севере Москвы, по словам Торгашова, он узнал, находясь на рабочем месте.

Жена Торгашова в разговоре с телеканалом «360» заявила, что с ее мужем «все в порядке». Она тоже назвала фейком информацию о том, что ее супруг пострадал при подрыве автомобиля.

Рано утром в среду, 24 июля, у жилого дома на Синявинской улице на севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. Как сообщили в оперативных службах, взрыв произошел, когда в машину сели мужчина и женщина. Оба они пострадали — предварительно, у мужчины оторвало ступни, женщина получила осколочные ранения.

«Коммерсант» («Ъ») писал, что пострадавший — офицер Минобороны Андрей Торгашев (другая версия написания — Торгашов). Предварительно, он «служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи». Отрабатывается версия причастности к произошедшему украинских спецслужб и их агентов, отмечало издание.

О том, что имя пострадавшего — Андрей Торгашов, сообщал и РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД. Телеграм-канал Astra утверждал, что Торгашов — заместитель начальника передающего радиоцентра 89 центра спутниковой связи ВС России.

По данным «Ъ», возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК). Впоследствии дело могут переквалифицировать на теракт, утверждало издание.