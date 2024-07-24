На севере Москвы на парковке жилого дома на улице Синявинской «в результате детонации неустановленного предмета» взорвался автомобиль, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Пострадали два человека.

«Предварительно установлено, что 24 июля на одной из парковок на севере столицы произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле. В результате пострадало два человека. Пострадавшие нарядом скорой помощи были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в телеграм-канале Волк.

Возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете России уточнили, что пострадал владелец машины и пассажир.

«Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», — сказано в пресс-релизе ведомства.

«360» пишет, что взорвался внедорожник Toyota Prado По данным источника издания, мужчине оторвало ступни — его госпитализировали. Очевидцы рассказали, что взорвавшийся автомобиль принадлежит участнику спецоперации.

По данным «112», пострадавший — действующий военнослужащий.

«Вместе с ним пострадала его жена. Взрывное устройство было заложено в районе водительского сидения. Предварительно, тротиловый эквивалент взрывного устройства составляет порядка 500 г», — пишет телеграм-канал.

Как сообщает РЕН ТВ, в Боткинскую больницу также доставили женщину с рваными ранами лица. По информации канала, в результате взрыва на нескольких этажах жилого дома, вблизи которого стояла машина, выбило стекла, повреждены пять стоявших рядом автомобилей.

SHOT пишет, что взрыв прогремел в 6:30, когда 50-летний водитель сел во внедорожник.