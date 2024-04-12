Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, чей автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвали 12 апреля на севере Москвы, «жив и здоров», сообщил «Звезде» его помощник. Что еще известно о взрыве и самом Прозорове — в материале RTVI.

Подробностями о состоянии владельца внедорожника его помощник делиться отказался, сославшись на то, что сейчас проводятся следственные мероприятия. РИА Новости он сказал: «Не переживайте. Он [Прозоров] живой, все у него хорошо. Работать будет дальше. Как ни старались, ничего не получилось».

Другой источник агентства ранее сообщал, что у Прозорова «травмы руки и ноги». Телеграм-канал Shot показывал, как пострадавшего увозят с места происшествия на реанимобиле. «У мужчины повреждены ноги и левая рука», — говорилось в сообщении канала.

По данным Mash, владелец внедорожника получил «травмы ног». РЕН ТВ утверждает, что у Прозорова «рваная рана ноги». «Московский комсомолец» делает вывод, что раз после взрыва мужчина стоял на ногах, значит, полученные им ранения не слишком опасны.

Что стало с автомобилем

Телеграм-канал «112» опубликовал видео с моментом взрыва. Судя по записи, заложенное под днищем автомобиля взрывное устройство сдетонировало в тот момент, когда водитель попытался завести двигатель.

На видео, снятых после взрыва, заметно, что джип Прозорова получил серьезные повреждения — у него выбиты двери как минимум с водительской стороны и искорежен кузов. Пострадали и припаркованные рядом автомобили.

По данным «Звезды», следственные действия ведутся дома у Прозорова: в частности, следователи допросили консьержку в подъезде. Readovka пишет, что силовики осмотрели днища припаркованных во дворе автомобилей с помощью телескопического зеркала. Саперы проверили пострадавший от взрыва внедорожник в поисках второго взрывного устройства.

Уголовное дело по неуказанной статье

Пресс-служба главного следственного управления СК по Москве сообщила ТАСС, что в связи со взрывом возбуждено уголовное дело, — но не уточнила, по какой именно статье.

Многие военкоры и провоенные каналы называют случившееся «терактом», подразумевая, что Прозорова пытались убить. Правоохранительные органы пока не квалифицировали взрыв его автомобиля ни как покушение, ни как теракт.

Когда Прозоров в 2019 году дал в Москве пресс-конференцию, заявив о своем пятилетнем сотрудничестве с российскими спецслужбами, СБУ посоветовала ему «помнить судьбу Иуды» и предупреждала, что «это [месть] дело времени»

«Скорее всего, теракт — дело рук СБУ или ГУР МОУ, которые до сих пор не признаны в России террористическими организациями, что уже просто смешно», — пишет Борис Рожин в своем канале Colonelcassad.

«Очередной теракт СБУ в Москве», — заявляет военкор Сергей Колясников. «Украинские террристы снова совершают теракты в Москве», — считают авторы канала «Сводки ополчения Новороссии Z.O.V.».

«Очередным терактом» подрыв машины Прозорова называет и политолог Сергей Марков, расценивая случившееся как доказательство больших возможностей СБУ.

Предотвращенное покушение

В феврале 2023 года РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало о предотвращенном покушении на Прозорова, которое в ноябре 2022 года якобы пыталось организовать Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Источник агентства пояснил, что о подготовке покушения стало известно на допросе задержанного в связи с другим делом диверсанта: тот рассказал о схроне с тремя боеприпасами ВОГ, двумя гранатами Ф1, одной гранатой РГО и самодельной бомбой мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте, начиненной поражающими элементами.

Кто такой Василий Прозоров

Василий Прозоров — уроженец Бердянска. Он утверждает, что в 1999-2018 годах являлся сотрудником СБУ, причем с мая 2014 года работал в центральном аппарате спецслужбы, в штабе ее антитеррористического центра.

25 марта 2019 года — в день 27-летия со дня образования СБУ — Прозоров дал пресс-конференцию в Москве, заявив, что с апреля 2014 года «по идеологическим мотивам» добровольно помогал российским спецслужбам собирать информацию о деятельности украинских силовиков. Он публично предъявил документ о том, что был подполковником СБУ в должности «старшего консультанта-эксперта».

Служба безопасности Украины в тот же день подтвердила, что Прозоров действительно являлся ее сотрудником. В заявлении СБУ говорилось, что его уволили «за служебное несоответствие — систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера». Прозорова в этом заявлении называли «уродом» и призывали «помнить судьбу Иуды». «Это дело времени», — предупреждала его СБУ.

На пресс-конференции Прозоров утверждал, что в украинских силовых структурах широко распространены фашистские и националистические взгляды, рассказывал о свастике и эмблеме СС на касках военных.

Он также рассказывал, что СБУ использовала неработающие холодильные камеры под столовой на аэродроме Мариуполя в качестве «секретной тюрьмы», которую якобы называли «библиотекой». По его словам, за лето и осень 2014 года через эту «библиотеку» прошло более 300 человек, как минимум двое из которых там погибли. В 2022 году Прозоров снял и обнародовал видеоэкскурсию по помещениям этой тюрьмы.

На пресс-конференции Прозоров также:

сообщал о сотрудниках ЦРУ, которые якобы проживают в Киеве на конспиративных квартирах,

делился «личным убеждением» о причастности украинских властей к крушению Boeing МН17,

рассказывал о якобы проведенной СБУ операции «Пауки в банке» по дискредитации властей Донецкой и Луганской народных республик.

Впоследствии Прозоров создал агентство UkrLeaks для распространения «разоблачительных» материалов об Украине. Там, в частности, было опубликовано сообщение о том, что США якобы используют Украину в качестве полигона для разработки и испытаний биологического оружия.

В 2020 году Прозоров издал книгу «Точка невозврата», в 2022 году — «Жаркое лето Мариуполя (из жизни опера СБУ — 2)», а в 2023 году — «Коррупция по-киевски. Инструкция по применению. Документальное расследование».