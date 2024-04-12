Хозяином автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, который взорвался на севере Москвы, оказался бывший сотрудник СБУ Украины Василий Прозоров, сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, Прозоров переехал в Россию несколько лет назад, а до этого якобы сотрудничал с российскими спецслужбами. Официального подтверждения этой информации пока не было.

«112» отмечает, что на Прозорова около года назад уже планировалось покушение, тогда он проживал в Бердянске.

Mash пишет, что 48-летний мужчина работал на украинские спецслужбы в должности с консультанта-эксперта антитеррористического штаба 1999 по 2018 год. С 2014 года, по данным телеграм-канала, Прозоров содействовал российским силам в получении информации о ходе АТО на востоке Украины.

Прозоров неоднократно говорил в интервью, что «решение о сотрудничестве со спецслужбами РФ он принял добровольно по идеологическим мотивам».

Днем в пятницу, 12 апреля, на Коровинском шоссе на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. По данным РИА Новости, под ним сработало неустановленное взрывное устройство.

«112» писал, что водитель попытался завести свой внедорожник, повернул ключ в замке зажигания и раздался взрыв. По данным телеграм-канала, мужчина получил травму ноги, его госпитализировали. SHOT отмечал, что эпицентр взрыва находился под водительским местом. На месте ЧП работают полиция и спасатели.

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, возбуждено уголовное дело.

На кадрах с места происшествия видно, что у Toyota Land Cruiser от взрыва повреждено днище. Повреждения также получили стоящие рядом автомобили BMW и Infinity.