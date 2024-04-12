На Коровинском шоссе в столичном районе Западное Дегунино взорвался внедорожник, еще два авто повреждены, пишет «112» со ссылкой на источник. По данным РИА Новости, сработало неустановленное взрывное устройство под Toyota Land Cruiser .

Как сообщил собеседник агентства, в результат взрыва пострадал хозяин автомобиля.

«Предварительно, взрыв неустановленного устройства под внедорожником возле дома номер 3 на Коровинском шоссе», — сказал источник РИА Новости. По словам другого собеседника агентства, пожара после взрыва не последовало, обстоятельства происшествия выясняются.

«112» пишет, что водитель попытался завести свой внедорожник, повернул ключ в замке зажигания и раздался взрыв. По данным телеграм-канала, мужчина получил травму ноги, его госпитализировали.

SHOT отмечает, что эпицентр взрыва находился под водительским местом. На месте ЧП работают полиция и спасатели.

Позже «112» сообщил, что взрыв Toyota Land Cruiser Prado мог произойти из-за порыва подземной газовой трубы. «Эта версия рассматривается параллельно с версией покушения на владельца внедорожника. Один из экспертов предположил, что газ мог скопиться под днищем и в полостях автомобиля, а при запуске зажигания, воспламениться», — пишет телеграм-канал.

При этом, как отмечает «112», вариант с СВУ специалисты пока считают предпочтительным — эпицентр находился близко к водительскому сидению.