Мужчина, доставивший в Россию компоненты взрывного устройства, которое было использовано для подрыва автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве, был задержан сотрудниками ФСБ, сообщило ведомство на своем сайте.

Задержанный 1994 года рождения является гражданином России и Молдовы. Подрыв автомобиля Прозорова был совершен по указанию главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, заявили в ФСБ.

«Установлено, что составляющие взрывного устройства были закамуфлированы сотрудниками СБУ в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, которые в г. Варшаве при посредничестве местной жительницы были переданы посылкой в частную транспортную компанию для доставки в московский регион», — утверждают в ведомстве.

По данным ФСБ, задержанный получил компоненты в Литве, после чего доставил их в Москву на автомобиле. В соответствии с инструкциями «отправительницы», курьер передал их агенту СБУ 1983 года рождения с российским гражданством. Сборка взрывного устройства и его установка под автомобиль Прозорова были осуществлены агентом под контролем куратора, добавили в ведомстве.

«Мероприятия по установлению всех организаторов и соучастников преступления, в том числе иностранных граждан, и их привлечению к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством продолжаются», — подчеркнули в ФСБ.

В настоящий момент в отношении задержанного принимается процессуальное решение.

Накануне, 16 апреля, в ФСБ сообщили о задержании мужчины 1983 года рождения, совершившего, по версии спецслужбы, подрыв автомобиля Прозорова Toyota Land Cruiser Prado в Москве.

По словам Прозорова, он работал в СБУ в 1999-2018 годах. С мая 2014 года был сотрудником центрального аппарата ведомства и входил в штаб антитеррористического центра. В ходе пресс-конференции в марте 2019 года Прозоров рассказал, что с апреля 2014 года по собственной воле оказывал помощь сотрудникам российских спецслужб в сборе данных об украинских силовиках.