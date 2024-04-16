ФСБ задержала завербованного Службой безопасности Украины россиянина, который, по версии спецслужбы, подорвал в Москве автомобиль экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Задержан гражданин России 1983 г. р., который по заданию украинских спецслужб с использованием взрывного устройства осуществил подрыв в Москве автомобиля гражданина РФ, экс-сотрудника Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

По данным спецслужбы, задержанный после начала спецоперации выехал на Украину, где в октябре 2023 года был завербован сотрудником украинский спецслужбы. В ФСБ отметили, что он действовал «по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка».

«В марте этого года он прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, произвел сборку взрывного устройства и после разведки в районе адреса проживания экс-сотрудника СБУ осуществил минирование автомобиля», — заявили в ЦОС.

12 апреля на севере Москвы был взорван автомобиль Toyota Land Cruiser Prado бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова. По данным Mash, владелец внедорожника получил «травмы ног». РЕН ТВ сообщал, что у Прозорова «рваная рана ноги».

Позже его помощник сообщил «Звезде», что Прозоров «жив и здоров». Подробностями о состоянии владельца внедорожника он делиться отказался, сославшись на то, что сейчас проводятся следственные мероприятия. РИА Новости помощник сказал: «Не переживайте. Он [Прозоров] живой, все у него хорошо. Работать будет дальше. Как ни старались, ничего не получилось».

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, возбуждено уголовное дело. На кадрах с места происшествия, которые публиковали телеграм-каналы, видно, что у Toyota Land Cruiser от взрыва повреждено днище. Повреждения также получили стоящие рядом автомобили BMW и Infinity.

Пострадавший — уроженец Бердянска Василий Прозоров. Он говорил, что в 1999-2018 годах являлся сотрудником СБУ, причем с мая 2014 года работал в центральном аппарате спецслужбы, в штабе ее антитеррористического центра. В марте 2019 года Прозоров дал пресс-конференцию в Москве, заявив, что с апреля 2014 года «по идеологическим мотивам» добровольно помогал российским спецслужбам собирать информацию о деятельности украинских силовиков. Он публично предъявил документ о том, что был подполковником СБУ в должности «старшего консультанта-эксперта».