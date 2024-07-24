Следственный комитет установил личность подозреваемого в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Также установлена машину, на которой он приехал к месту преступления. На опубликованном СК видео следователи осматривают машину с логотипом «Яндекс.Такси».

«На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов столичного СК», — говорится в сообщении.

Подробности о подозреваемом не приводятся. Как утверждает «ВЧК-ОГПУ»*, его личность установили по камерам видеонаблюдения. По словам источника канала, он покинул Россию и объявлен в оперативный розыск.

Источник телеграм-канала 112 заявил, что мужчина улетел в Турцию. Предположительно он действовал по заданию украинских спецслужб, пишет канал. Директор ФСБ Александр Бортников подтвердил Shot, что подозреваемый скрылся в Турции. «Работаем с турками», — сказал он в ответ на вопрос, получится ли экстрадировать мужчину в Россию.

На подозреваемого составлена ориентировка, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Телеграм-канал Mash опубликовал запись с камер наблюдения, на которой предположительно попал момент установки взрывного устройства под днище Toyota в ночь на 24 июля. На кадрах видно мужчину в светлой одежде.

Тот же человек, как утверждает Mash, после закладки взрывчатки несколько минут провел на детской площадке, «предварительно, чтобы отчитаться перед кураторами».

Что известно о взрыве и пострадавших

Взрыв произошел около 6:30 на улице Синявинской улице в районе Молжаниново на севере Москвы. Пострадали мужчина и женщина, находившиеся в салоне: водителю оторвало стопы, а пассажирка получила раны лица.

Телеграм-каналы и СМИ писали, что пострадавшие — замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов (другой вариант написания — Торгашев) и его жена, но сами супруги не подтвердили эту информацию.

Торгашов заявил, что узнал о взрыве, находясь на работе. Он отметил, что живет в другом районе, а Land Cruiser у него «никогда в жизни не было и не будет, наверное».

Baza сообщила, что в Toyota находился тезка Торгашова, который тоже служит в российских Вооруженных силах, но не имеет отношения к войсковой части спутниковой связи. По данным RT, пострадавший связан с силовыми структурами, а очевидцу взрыва, который оказался на месте одним из первых, сказал, что участвовал в военной операции.

Жена военного подтвердила телеканалу, что ее супруга перепутали с замначальника радиоцентра спутниковой связи Андреем Торгашовым. Женщина сообщила, что ее мужу провели операцию, а сама она получила «не такие серьезные» травмы.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов