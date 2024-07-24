На севере Москвы утром 24 июля взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В результате происшествия пострадали мужчина и женщина, они были госпитализированы. СМИ изначально сообщили, что пострадавшие — офицер Минобороны Андрей Торгашов (другой вариант написания — Торгашев) и его жена, но сами супруги эту информацию опровергли. По данным «Интерфакса», владелец автомобиля — офицер Генштаба ВС России; RT пишет, что пострадавший — участник боевых действий на Украине. Что известно к этому часу — в материале RTVI.

Кто пострадал

О том, что пострадал офицер Минобороны Андрей Торгашов, сообщил «Коммерсант». По данным издания, мужчина, предварительно, «служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи». Отрабатывается версия причастности к произошедшему украинских спецслужб и их агентов, писал «Ъ».

Данные на 49-летнего майора были опубликованы в интернете «задолго до покушения», что могло помочь злоумышленникам в выборе жертвы, говорилось в публикации. По информации «Ъ», офицер находится в Боткинской больнице «в крайне тяжелом состоянии».

Телеграм-каналы Mash и Baza также писали, что пострадал «офицер Андрей Т.». Близкий к МВД источник в беседе с РБК подтверждал, что имя пострадавшего — Андрей Торгашов; это же имя называл «МК», уточняя, что родился Торгашов в Казахстане, какое-то время жил в Новосибирске и Калининграде, в Москву переехал «некоторое время назад».

Сам Торгашов позже рассказал RT, что узнал о взрыве в якобы его машине, когда был на работе. По его словам, у него «никогда в жизни не было Land Cruiser и не будет, наверное».

«Я даже не проживаю в том районе. Я совсем в другом месте проживаю», — сказал офицер, которого RT называет замначальника радиоцентра спутниковой связи.

Подмосковный телеканал «360» сообщил, что связался с женой Торгашова, которая рассказала, что с Торгашовым все в порядке, а пострадал другой человек (кто — не уточняется).

Информированный источник рассказал «Интерфаксу», что владельцем автомобиля, в котором сработало взрывное устройство, является офицер Генштаба ВС России.

«Владелец машины — полковник, руководитель одного из подразделений Генштаба», — сказал собеседник агентства.

По его словам, следствие отрабатывает все версии, в том числе версию об «украинском следе».

Судя по всему, во время взрыва пострадал полный тезка замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрея Торгашова, пишет RT. Жена пострадавшего сообщила изданию, что ее супругу уже провели операцию. Мужчина имеет отношение к силовым структурам, а очевидцу взрыва, который оказался на месте одним из первых, он сказал, что участвовал в боевых действиях на Украине.

Что известно о подрыве

Как сообщил Следственный комитет, инцидент произошел на улице Синявинской. После того, как мужчина и женщина сели в припаркованный автомобиль, в нем произошел взрыв, рассказали в оперативных службах агентству ТАСС. Предварительно, у мужчины оторвало ступни, женщина получила осколочные ранения, оба они были госпитализированы.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, предварительно установлено, что в автомобиле сдетонировал неизвестный предмет. Взрывное устройство находилось под днищем в районе водительского сиденья машины, отметили в правоохранительных органах.

По информации Baza, на месте взрыва сейчас работают взрывотехники. Следователи уже вышли на след подозреваемого: он попал на камеры наблюдения, когда в ночь перед взрывом прикреплял самодельное взрывное устройство к днищу машины.

Не исключено, что подрыв автомобиля связан со служебной деятельностью его владельца, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК) и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК). Впоследствии дело могут переквалифицировать на теракт, пишет «Ъ».

Дело передано в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Москве. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Власти Украины уже заявили о своей непричастности к произошедшему.

«Не имеем никакого, понятное дело, отношения к этому», ― сказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В Кремле заявили о преждевременности выдвижения каких-либо версий произошедшего.

Что говорят эксперты

Криминалист Михаил Игнатов предположил, что находившиеся в машине выжили благодаря конструкции автомобиля. В беседе с NEWS.ru он отметил, что Toyota Land Cruiser — «машина мощная, большая, рамная, из хорошего металла». По словам Игнатова, взрывное устройство могли установить очень быстро, из-за чего «прилепили, куда получилось».

«Обыкновенный обыватель» вряд ли способен заметить установленное под автомобилем взрывное устройство, заявил «Инфо24» глава Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «‎Альфа»‎ Сергей Гончаров. По его словам, взрывное устройство, которым подорвали автомобиль, подготовили специалисты, а прикрепить его под днище машины может человек без особых навыков.