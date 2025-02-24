Вернувшиеся с СВО помилованные заключенные не смогут стать наставниками для трудных подростков, которые стоят на профилактическом учете. Об этом RTVI заявил глава комитета Госдумы по делам молодежи Антон Метелев, комментируя свое сегодняшнее выступление на круглом столе «Защитники Отечества: наставничество участников СВО как основа патриотического воспитания граждан».

По словам Метелева, в России на профучете стоят около 430 тыс. подростков. И им, добавил он, для возвращения к нормальной жизни важно «в качестве профилактической меры помочь им найти своего наставника — взрослого, который поможет им сформировать жизненные убеждения, ценности, вовлечься в общественно полезное дело».

«Они смогут увидеть результат своего труда, и этот результат их вытащит из деструктивных моделей поведения. Это уже доказано столетиями, что работа наставника с трудными подростками помогает им исправиться. И рекомендовано всеми психологами, и есть большое количество проектов, которые имеют положительный опыт, где ребята были на учете, потом сошлись с наставниками и вернулись в нормальную жизнь», — рассказал депутат Госдумы.

Вернувшиеся с СВО бойцы, по его словам, как раз могут стать такими наставниками, поскольку они «с характером» и «твердо придерживаются жизненных убеждений», а также способны совладать с «порой трудным характером трудного подростка».

Однако те участники СВО, которые отправились на фронт из колоний и получили помилование, не смогут наставлять подростков на правильный путь, подчеркнул депутат.

«Относительно людей со сроками — нет, у нас законом это запрещено. Люди, имеющие уголовное наказание, не могут быть наставниками», — подчеркнул Метелев.

Ранее 24 февраля в ходе круглого стола он заявил, что сотням тысяч участников боевых действий после возвращения домой «предстоит найти себя в профессии — возможно, в новой, — и в общественной жизни».

«Государство и общество окажет им всяческую поддержку. Полученный опыт, жизненные взгляды военнослужащих очень востребованы в патриотическом воспитании молодежи. Участники СВО становятся живым примером мужества, стойкости, преданности Родине. Их личные истории вдохновляют молодежь», — поделился депутат.

Он напомнил, что право граждан становиться официальными наставниками несовершеннолетних, в том числе взятых на профилактический учет из-за преступлений, закреплено законом о профилактике правонарушений.

Участники военной операции «широко привлекаются» к воспитательной работе, если уже имеют или получают педагогическое образование, сообщил осенью 2023 года первый замминистра просвещения России Александр Бугаев.

В начале 2024 года Минпросвещения объявило, что участники военной операции с профильным образованием будут преподавать в школах новый предмет ― «Основы безопасности и защиты Родины». Замминистра просвещения Бугаев назвал возвращающихся с военной операции учителей «незаменимыми людьми» с точки зрения воспитательной и военно-патриотической работы среди школьников. Он отметил, что речь идет не только об участниках военных действий на Украине, но и о ветеранах афганской и чеченских войн.

Летом 2024 года президент России Владимир Путин поручал активно вовлекать бывших участников СВО в воспитательную работу с молодежью.

Глава государства отмечал, что воспитательная работа не должна быть ограничена рамками школы. По его словам, нужно «активно подключать» ветеранов боевых действий к системе наставничества для детей и молодежи.

Депутат Госдумы Яна Лантратова ранее призвала не привлекать к работе в школах бойцов СВО, осужденных за преступления против детей. Об этом она заявила после того, как телеграм-каналы обратили внимание на выступление в подмосковной школе бойца ЧВК «Вагнер» Александра Глазова, тезку которого в 2019 году приговорили к шести годам колонии строгого режима по делу о попытке довести до самоубийства 15-летнюю девушку.