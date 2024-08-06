Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность привлечения участников военной операции к воспитательной работе с детьми и молодежью во всех регионах. Такой пункт содержится в списке поручений, опубликованном по итогам майского заседания комиссий Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Привлечь участников СВО к работе с детьми предлагается в том числе путем развития отделений организаций дополнительного профессионального образования «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» во всех регионах. На цели в 2025-2030 годах предлагается выделить дополнительные средства из бюджета.

Участники военной операции «широко привлекаются» к воспитательной работе, если уже имеют или получают педагогическое образование, сообщил осенью 2023 года первый замминистра просвещения России Александр Бугаев.

В начале 2024 года Минпросвещения объявило, что участники военной операции с профильным образованием будут преподавать в школах новый предмет ― «Основы безопасности и защиты Родины».

Замминистра просвещения Бугаев назвал возвращающихся с военной операции учителей «незаменимыми людьми» с точки зрения воспитательной и военно-патриотической работы среди школьников. Он отметил, что речь идет не только об участниках военных действий на Украине, но и о ветеранах афганской и чеченских войн.

Президент России со своей стороны отмечал, что воспитательная работа не должна быть ограничена рамками школы. Он заявил о необходимости «активно подключать» ветеранов боевых действий к системе наставничества для детей и молодежи.

Депутат Госдумы Яна Лантратова призвала не привлекать к работе в школах бойцов СВО, осужденных за преступления против детей. Об этом она заявила после того, как телеграм-каналы обратили внимание на выступление в подмосковной школе бойца ЧВК «Вагнер» Александра Глазова, тезку которого в 2019 году приговорили к шести годам колонии строгого режима по делу о попытке довести до самоубийства 15-летнюю девушку.