В Приморье с началом календарной весны из-за сухой погоды вспыхнули природные пожары. В 14 муниципальных образованиях региона введен особый противопожарный режим, в девяти муниципалитетах действует региональный уровень реагирования на пожары. Жители Приморья делятся видео горящих трасс. Подробности — в материале RTVI.

Региональный уровень реагирования на пожары, позволяющий мобилизовать дополнительные силы и средства для ликвидации пожаров, введен в Хасанском, Октябрьском, Михайловском, Ханкайском, Пограничном, Шкотовском, Хорольском, Партизанском округах и Надеждинском районе. В Находке объявлен режим повышенной готовности.

В Находке огонь подобрался к трассе, которая ведет во Владивосток, рассказала НГС очевидица. По ее словам, «кругом все в огне, в городе очень сильно пахнет дымом». В соцсетях появились видео, на которых автомобили едут по трассе сквозь огонь при видимости не более пяти метров.

Жители Приморья рассказали «Газете.ру», что огонь вплотную подходил к жилым домам, но о случаях распространения на них огня они не слышали. Один из собеседников издания сообщил, что «самый сильный пал» был в долине реки Артемовка от села Многоудобное до села Штыково.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что пожары необходимо тушить максимум в течение суток, и раскритиковал руководителей некоторых территорий за промедление. «Техника и люди есть, но пока не вижу эффективной работы некоторых глав. Сегодня коллеги в Пограничном округе получили выговор. Тушение организовано плохо», — написал Кожемяко 1 марта в своем телеграм-канале.

Глава региона заявил на совещании с главами муниципалитетов, что предоставляемые отчеты «абсолютно ему ничего не дают».

«Так пожары не тушат. Наверное, нет необходимости, чтобы на каждый пожар выезжал губернатор и всех там вместе собирал. Я могу такую практику повторить, она у нас была», — сказал Кожемяко.

2 марта министр по делам ГО и ЧС Приморья Александр Златкин отчитался губернатору о ликвидации 10 лесных пожаров площадью 3,5 тыс. га. В телеграм-канале ведомства говорится о восьми действующих пожарах общей площадью 22 га, в их ликвидации задействовано 129 человек. Утверждается, что угроз населенным пунктам нет.

Кожемяко отметил, что ситуация усложняется с усилением ветра. Он потребовал от глав муниципалитетов находиться на местах и «мгновенно» реагировать на возникающие пожары. «Мы должны пройти этот период с как можно меньшими потерями <…>. Эта работа будет находиться у нас на постоянном контроле до тех пор, пока не закончится пожароопасный период», — подчеркнул Кожемяко.

Подведомственное Рослесхозу учреждение «Авиалесоохрана» в середине февраля опубликовало прогноз пожарной опасности в российских лесах на весну. В нем Приморье значится в числе регионов, где с марта по май ожидается «повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности».