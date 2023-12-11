Крупнейшая в мире криптобиржа по объему операций Binance с 31 января 2024 года прекратит поддержку российского рубля на своей платформе Binance P2P, позволяющей пользователям торговать между собой криптовалютой без посредников. Об этом говорится в сообщении компании.

Поддержка рубля прекращается в связи с тем, что Binance уходит из России и продает свой российский бизнес компании CommEX. «Пользователи могут осуществлять P2P-торговлю с российским рублем на платформе CommEX без каких-либо комиссий», — сообщает криптобиржа. Для этого нужно создать аккаунт на CommEX, привязать его к учетной записи на Binance и перевести свои активы.

До 31 января также можно вывести фиатные депозиты в рублях или конвертировать рубли в криптовалюту.

В марте 2023 года Binance запретила россиянам покупку и продажу долларов и евро через свой P2P-сервис в связи с санкциями Евросоюза. После начала военной операции и отключения крупных российских банков от SWIFT россияне стали активно пользоваться P2P-сервисами для перевода денег за рубеж.

В конце августа Binance ограничила для россиян операции со всеми валютами, кроме рубля, а пользователей из других стран отключила от операций с рублями. В сентябре криптобиржа объявила об уходе из России и продаже своего российского бизнеса компании CommEX.

В результате сделки у Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе. По оценкам компании, процесс отключения займет до одного года.